Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: l’allenatore lo blinda durante la conferenza stampa: Pinto può sorridere

Forse è arrivato anche in maniera inaspettata l’annuncio. Ma senza dubbio Pinto può accennare un sorriso. Praticamente è stato blindato e allora un accordo per la prossima stagione potrebbe anche arrivare. Sarebbe un problema in meno per il general manager giallorosso. E non uno di poco conto.

Nelle scorse settimane si è parlato e anche tanto del futuro di Alessandro Florenzi: l’esterno è al Milan in prestito e i rossoneri hanno un diritto di riscatto che a un certo punto, stando alle voci di calciomercato, non sembravano essere del tutto convinti di esercitare. Poi, si è anche detto, che Maldini avrebbe chiesto lo sconto a Pinto per chiudere la questione. Adesso però durante la conferenza stampa di presentazione del derby, sono arrivate le parole di Stefano Pioli, che praticamente blindano in un certo senso il difensore.

Calciomercato Roma, le parole di Pioli su Florenzi

“Ho fatto le mie valutazioni nelle ultime partite, Krunić e Florenzi godono della mia fiducia e sono disponibili per giocare. Ho la fortuna di avere due terzini forti, Florenzi e Calabria. Sono molto contento delle prestazioni di Alessandro, vedrò che scelte fare” ha detto il tecnico rossonero parlando ai giornalisti presenti e così come riportato dal sito ufficiale della società milanese. Un attestato di stima nei confronti dell’esterno che si potrebbe così tramutare in un accordo anche per la prossima stagione.

Come si sa, in casa giallorossa, sono state fatte delle scelte che vanno in maniera opposta a un ritorno di Florenzi a Trigoria. E mettere la parola fine al suo rapporto con i colori giallorossi potrebbe essere importante per Pinto che non si troverebbe in rosa un altro esubero da piazzare. Insomma, il gm può abbozzare a un mezzo sorriso. Sperando che concretamente i fatti poi seguano a queste parole di Pioli.