Calciomercato Roma, rinforzo gratis, dalla Spagna: “Mou in pole position”

Calciomercato Roma, continua la caccia ai rinforzi ai piani alti di Trigoria. Interessanti, su questo fronte, gli aggiornamenti sulle prossime mosse di Pinto.

Se è vero che gli scudetti si decidono a marzo, è altrettanto vero che il mese “pazzo” per eccellenza può essere calcisticamente determinante anche per i piazzamenti alle spalle della prima della classe. Con la vittoria, più che meritata, di ieri con lo Spezia, i giallorossi si trovano al sesto posto a quota 44.

Una posizione di ex aequo con l’Atalanta, che dovrà però giocare stasera con la Sampdoria e recuperare la gara contro il Torino. L’obiettivo, soprattutto dopo i tanti punti persi fin qui, resta quello di migliorare il proprio piazzamento rispetto alla scorsa stagione, con uno sguardo su un quarto posto non lontanissimo ma ambito da plurime squadre di Serie A, Vlahovic e colleghi su tutti.

Starà dunque al carisma e alla leadership di Mourinho cercare di ovviare alle tante battute di arresto passate nelle prossime uscite, con l’obiettivo di concludere la stagione in una posizione in classifica quantomeno migliore rispetto allo scorso anno. Il piano è quello, infatti, di onorare nel migliore dei modi il percorso in Conference League, sperando di poter poi in futuro disputare competizioni europee più nobili.

Calciomercato Roma, giallorossi in pole per Hector Herrera

Dalle sorti di questa stagione, ovviamente, dipenderà anche il modus operandi di Pinto la prossima estate, quando sarà chiamato ad accontentare le richieste dello Special One per plasmare una rosa verso la quale ha mostrato fiducia ed empatia, pur lasciando intendere di non voler contare su tutti gli elementi attualmente disponibili.

Sin dallo scorso giugno, inoltre, si parla dell’ormai famigerata questione a centrocampo, non del tutto risolta nemmeno con l’ingaggio di Oliveira. Ecco spiegate, quindi, le indiscrezioni secondo le quali diverse novità sono previste in questa regione la prossima estate. Tra le varie, riportiamo quella de “Il Mundo Deportivo” secondo la quale non si registrano avvicinamenti tra Hector Herrera e l’Atletico Madrid. La scadenza contrattuale del messicano è fissata al prossimo giugno, dopo il quale Hector potrà firmare a parametro zero. Stando alla suddetta fonte, in pole position si trova la Roma ma non è da sottovalutare l’intrigante e ricco progetto in MLS alla Houston Dynamo.