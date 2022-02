Calciomercato Roma, Dybala per Zaniolo | La decisione è sconvolgente

Calciomercato Roma, dopo aver raccolto tante voci e notizie relative all’interesse di diverse squadre italiane per Zaniolo, riportiamo un aggiornamento inatteso dai più.

Il numero 22 è da tempo finito sotto i riflettori non tanto per le prestazioni quanto, piuttosto, per le voci relative ad un futuro lontano dalla Capitale. In mattinata vi abbiamo detto di Juventus e Milan, ambedue interessate alle prestazioni del 22.

Gran parte dell’attenzione è da ricercarsi nelle parole di Pinto, che a fine mercato invernale si espresse con chiarezza e schiettezza circa la posizione del club sul futuro del suo elemento più talentuoso. A Trigoria si vogliono evitare distrazioni, si è al lavoro per onorare questi ultimi tre mesi di campionato e cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi.

Dopo di che, in base al piazzamento e alle valutazioni del mister, si deciderà il futuro di diversi giocatori. Il contratto di Nicolò, ad esempio, è in scadenza nel 2024 e la sua questione, seppur non urgentissima, figura sicuramente tra quelle che Pinto e colleghi cercheranno di limare dopo la conclusione del campionato.

Se è vero dei suoi like ad alcuni giocatori juventini, così come dell’interesse dei bianconeri nei suoi confronti, è altrettanto giusto riportare la posizione di chi, nel calcio, rappresenta un elemento fondamentale e determinante, i tifosi. In particolar modo, una cospicua fetta dei supporter della Vecchia Signora, si è espressa sull’eventuale scenario di approdo di Nicolò all’ombra della Mole Antonelliana.

Calciomercato Roma, Dybala per Zaniolo: i tifosi si schierano

Questi i pareri da noi raccolti, squisitamente legati anche alla questione Dybala, il cui contratto resta in scadenza tra tre mesi.

“Comunque ci sta che non vogliate più Dybala, date le sue condizioni fisiche è plausibile. Se però a lui preferite Zaniolo non state bene”.

“Dybala 20 partite 18 da titolare in serie A. Zaniolo 21 partite 19 da titolare in serie A. Dybala G+A 12 in serie A. Zaniolo G+A 3 in serie A.

Esiste veramente gente che farebbe a meno di Dybala per Zaniolo solo perché è italiano”. O ancora: “Dybala all’età di Zaniolo (stagione 15-16) ha fatto 23 gol e 7 assist. Al momento Zaniolo ha 4 gol e 6 assist. Dybala 12 gol e 6 assist. Tipo che neanche sotto minaccia sostituirei ybala con Zaniolo”.

“Dybala per Zaniolo solo se il calcio lo vedi col tubo catodico”. “Zaniolo per Dybala MAI, solo se in cambio di Bernardeschi o Kean”.

“Zaniolo é forte, per carità, ha un talento incredibile, e ancora ha margini di miglioramento, ma “sostituire” Dybala con lui sarebbe un errore su moltissimi livelli, a partire dal fatto che non è integro fisicamente neanche Nicoló. Non basta che sia italiano e gobbo”.