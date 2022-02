Calciomercato Roma, non solo Juventus: il piano del Milan per Zaniolo

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci sul futuro di Zaniolo e, soprattutto, sulla possibilità di vedere il 22 lasciare la Capitale la prossima estate.

Di Nicolò si è parlato tanto, sin dal giorno del suo arrivo, quando in molti storcevano il naso per l’approdo di chi ancora era poco conosciuto e, soprattutto, per la separazione da un giocatore che ha lasciato un segno a dir poco importante nella Capitale, Radja Nainggolan. Succede poi che quel ragazzo dai tratti somatici puerili inizia ad accumulare sempre più minuti e a dimostrare di meritare un posto da titolare in una squadra come quella giallorossa, nonostante la giovane età.

Il prosieguo della storia lo conoscete poi tutti. L’infortunio in quel maledetto gennaio 2020 contro la Juventus, quando le sue condizioni fisico-atletiche sembravano aver raggiunto l’acme e quello con la Nazionale poco dopo il suo rientro. Nel concreto, Zaniolo è stato fermo ai box per quasi due stagioni e, sin dallo scorso giugno, è stato considerato l’autentico rinforzo dei giallorossi, dopo la triste e lunga parentesi passata tra l’Austria e Villa Stuart.

Tornando ai giorni a noi più vicini, da circa un mese a questa parte, il giovane trequartista cresciuto in Liguria è stato nuovamente al centro di riflessioni e rumors. La catalisi di questi ultimi è da ricercarsi in quelle parole di Pinto, strumentalizzate come ammesso dallo stesso ds e in grado di porre “il bambino d’oro” un vero e proprio leitmotiv delle discussioni calcistiche nate in queste settimane all’ombra del Colosseo.

Calciomercato Roma, il Milan sogna Zaniolo: la ricostruzione

L’ultima, in ordine cronologico, risale a questo weekend quando ha iniziato a circolare l’indiscrezione relativa alla sua non titolarità contro lo Spezia, associata da alcuni alla presenza del giocatore in discoteca lo scorso sabato. Nel calcio, come nella vita, le parole sono spesso volatili. I fatti parlano infatti di un Nicolò che entra nel secondo tempo e gioca bene, mettendo la faccia, in tutti i sensi, per portare a casa la vittoria.

Ciononostante, abbiamo visto come a meritare attenzione in queste ore sembri essere sempre il suo futuro, descritto da molti come lontano dalla Capitale. In particolar modo, dopo la corrispondenza social con alcuni giocatori della Juve, la Gazzetta dello Sport ha parlato anche della possibilità di veder approdare il classe ’99 a Milano.

Questo l’estratto dal portale rosa, che ha stamane parlato delle possibili mosse future di Maldini per rinforzare lo scacchiere di Pioli. Tra le varie pedine, viene citata anche quella cresciuta fino a qualche anno fa vicino al Duomo, sponda nerazzurra.

“Il lavoro di Pioli non può nascondere che nell’attacco del 4-2-3-1 servono tre nuovi: un 10 (Adli, tra Pastore e Calha, può essere il nome), un attaccante di destra (sogno Zaniolo, con una mediana più potente?) e un centravanti under 35 (Scamacca il prototipo più simile a Ibra)”.