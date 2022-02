Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juventus: cifre e retroscena della Gazzetta

L’attaccante della Roma è sicuramente uno dei pezzi più pregiati in rosa e potrebbe partire nella prossima finestra di calciomercato

Nicolò Zaniolo è sempre al centro delle voci di calciomercato. In particolare, quelle che lo avvicinano alla Juventus. L’attaccante della Roma non ha fatto in tempo a smaltire le fatiche della gara con lo Spezia che è già al centro di nuovi rumors. Questi, però, si portano vanti da diverso tempo, da quando è approdato in giallorosso. Ci è voluto poco tempo perché la Juve notasse le sue qualità e da quel giorno Nicolò è sempre stato nel mirino dei bianconeri. Un tentativo di abbordaggio e fatto di avances e contatti che dura da anni e che è tornato alla ribalta in questi giorni.

L’attaccante, per ora, pensa alla Roma con cui è sceso in campo ieri sera. Solo 45 minuti per il numero 22 che, però, ha cambiato le sorti della partita con lo Spezia. Il suo intervento, infatti, ha permesso ai giallorossi di alzare il ritmo e di arginare il gioco di Thiago Motta. L’ex centrocampista del Barcellona ha impostato la gara con un pressing alto che stava dando qualche grattacapo ad Abraham e compagni. Nel finale di gara, però, proprio l’attaccante inglese ha trovato la rete su calcio di rigore, dopo il bel gesto di Pellegrini. Protagonista del penalty è stato proprio Zaniolo, che è uscito dal terreno di gioco con un vistoso taglio sul sopracciglio.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Zaniolo-Juve

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che ha messo l’articolo in prima pagina scatenando l’ira dei tifosi della Roma, Zaniolo è sempre più proiettato verso la Juventus. I “Mi piace” messi dal numero 22 sui social a tre giocatori bianconeri sono degli indizi che portano a pensare che la storia sia iniziata. Dato che i tre like su Instagram sono arrivati a un’ora dall’inizio di Spezia-Roma, è probabile che siano una reazione alle scelte di Moruinho. Secondo la rosea, però, la volontà di rinnovare da parte di Zaniolo è cambiata nelle ultime settimane. Tra le parti, poi, si è creata una certa distanza che potrebbe spalancare le porte della Juventus per Nicolò. L’affare si aggirerebbe intorno ai 40-50 milioni, ma è difficile pensare che la Juve sborsi così tanto. Da una parte, infatti, la cifra è elevata, dall’altra ci sono diversi contratti in rosa che devono essere rinnovati.