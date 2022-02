Zaniolo-Juve, la prima pagina della Gazzetta fa infuriare i tifosi della Roma

I sostenitori della Roma si sono infuriati a causa della prima pagina su Zaniolo, molti i messaggi di protesta sui social

La Roma ritorna alla vittoria dopo circa un mese dall’ultimo successo. I giallorossi, orfani di Mourinho a causa della squalifica, hanno ritrovato i tre punti contro lo Spezia, battuto 1-0. Gli uomini di Thiago Motta si sono arresi alla rete di Abraham che nel finale di gara ha realizzato su calcio di rigore dopo il bel gesto di Pellegrini. Al 93′, Zaniolo viene atterrato in area a causa di un calcio sul volto. È servito l’intervento del Var per richiamare l’attenzione di Fabbri, che nella mischia non vede il contatto che ha lasciato il numero 22 giallorosso sanguinante.

Una vittoria che ha permesso alla Roma di accorciare le distanze sulle avversarie che la precedono. Il quarto posto resta sempre a 6 punti di distanza, non molto nonostante alcuni diano già per sfumato l’obiettivo Champions League. Questo, per adesso, è nelle amni della Juventus che quarta in classifica con 50 punti. Oggi alle 20.45, poi, l’Atalanta gioca nel posticipo di Serie A contro la Sampdoria. La partita è fondamentale per sapere se gli orobici resteranno a 44 punti come la Roma o avanzeranno a 47.

Zaniolo-Juve, i tifosi della Roma insorgono contro la prima pagina

Il ritorno alla vittoria ha sicuramente reso felici i tifosi della Roma che hanno sempre sostenuto la squadra. A farli infuriare, però, non sono state delle parole o una decisione arbitrale, ma la prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano nazionale, infatti, nonostante la vittoria dei giallorossi, ha accostato in copertina Zaniolo alla Juventus. Una decisione che non è piaciuta ai tifosi della Roma che si sono infuriati e hanno mostrato la loro rabbia sui social. “Il giorno dopo un turno di campionato mettete questa prima pagina? Siete Seri?“. Così scrive un tifoso dopo aver visto l’edizione odierna della rosea. “Con un campionato così bello come non si vedeva da anni fate questa prima pagina?“, continua un altro a cui fanno eco: “Imbarazzanti“. Sono solo alcuni dei messaggi rivolti oggi alla Gazzetta dello Sport dai tifosi della Roma.