Assenza dell’ultim’ora: big k.o. nel riscaldamento | A rischio per la Roma?

Infortunio dell’ultim’ora: il top player finisce k.o. nel riscaldamento: potrebbe essere a rischio per la gara contro la Roma.

La vittoria contro lo Spezia è servita non solo ad incamerare tre punti preziosissimi per la classifica del giallorossi, ma anche per ridare entusiasmo ad un ambiente che aveva bisogno di una scossa.

Archiviata la gara con i liguri, la compagine di Mourinho si prepara alla super sfida contro l’Atalanta, in programma sabato all’Olimpico alle ore 18. Vero e proprio turning point della stagione di entrambe le formazioni; appuntamento al quale Gasperini potrebbe presentarsi con il dubbio Malinovskyi. L’ucraino, infatti, nel riscaldamento prima della sfida contro la Samp, ha accusato un problema alla coscia destra che inevitabilmente dovrà essere attenzionato nel corso delle prossime ore. Al posto dell’ucraino, Gasperini ha gettato nella mischia Pasalic, che ha ripagato la fiducia del suo allenatore mettendo a referto il momentaneo 1-0.

Roma, infortunio Malinovskyi prima di Atalanta-Samp

Stop improvviso per Malinovskyi, dunque, per quella che potrebbe essere una brutta tegola per Gasperini. Il trequartista sta attraversando un periodo di forma importante, con i due goal all’Olympiacos a suggellare uno strapotere fisico e tecnico che in questo frangente della stagione sta permettendo agli orobici di poter ancora inseguire un posto in Champions League. Con una Juventus che, però, ha ripreso a correre in maniera importante, il confronto con la Roma sarà di fondamentale importanze; vi forniremo ragguagli nel corso delle prossime ore sugli eventuali aggiornamenti nelle condizioni fisiche di Malinovskyi.