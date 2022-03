Calciomercato Roma, inserimento in Premier | Aumenta la concorrenza

Calciomercato Roma, secondo i tabloid inglesi potrebbe essere il primo colpo per la prossima stagione del Palace: aumenta la concorrenza

Un profilo che piace e anche tanto dalle parti di Trigoria. Per qualità tecniche, per età, e anche per quella scadenza di contratto fissata al 30 giugno del 2023 che potrebbe sicuramente far diminuire le pretese del club d’appartenenza. Insomma, Pinto ci ha pensato e ci potrebbe pensare ancora con maggiore insistenza anche nei prossimi mesi.

Ma dall’Inghilterra arrivano notizie di un possibile inserimento del Crystal Palace di Vieira che aumenterebbe la concorrenza per quello che potrebbe essere un colpo della Roma per la prossima stagione, la seconda di José Mourinho sulla panchina giallorossa: Dani Ceballos infatti sarebbe nel mirino del club di Premier League, alla ricerca di un elemento in grado di sostituire Gallagher che alla fine dell’anno tornerà al Chelsea, alla fine del prestito.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza

Non ci sono dubbi che un’altra squadra che potrebbe creare dei problemi alla Roma per Ceballos è il Betis Siviglia. Anzi, il club allenato da Mauricio Pellegrini ci ha provato senza esito positivo anche nel mese di gennaio ma alla fine il colpo non è andato a segno. Le parti sono molto vicine, anche perché il centrocampista – quattro presenze in Liga in questa stagione con Ancelotti anche per via di un infortunio – è cresciuto nel club andaluso. Non nascondendo mai la sua passione per i colori verdi del club che lo ha visto crescere e che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Una scelta di cuore potrebbe sicuramente tagliare fuori anche la Roma che, però, potrebbe sicuramente proporre al 25enne un progetto importante, a lungo termine, che ha come target quello di tornare presto alla vittoria. E poi Mourinho è una garanzia per tutti. Insomma, Pinto non è sicuramente tagliato fuori. Ed è anche normale che attorno a un giocatore del genere ci siano dei club importanti interessati.