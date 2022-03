Guerra in Ucraina, rivelazione dall’Inghilterra | Club in vendita

Guerra in Ucraina, rivelazione che arriva direttamente dall’Inghilterra: il club sarebbe in vendita e in settimana in arrivo tre offerte

Una notizia che potrebbe stravolgere il calcio internazionale. La Guerra in Ucraina sta facendo delle vittime innocenti e anche il Mondo dello Sport, in generale, ha preso delle misure incredibili nei confronti della Russia, esclusa dai Mondiali di calcio, e con le squadre di club che non potranno partecipare alle competizioni europee.

Sabato scorso poi anche Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, ha deciso di lasciare la gestione del club, facendo un passo indietro in questo momento così difficile per tutti. Adesso l’indiscrezione esclusiva arriva dal Telegraph, che svela come dopo oltre vent’anni di proprietà, i Blues potrebbero avere a breve giro di posta un nuovo proprietario.

Guerra in Ucraina, il Chelsea in vendita

Sarebbe tre le offerte che il miliardario russo potrebbe ricevere entro questa settimana. Con la sensazione, svela ancora il tabloid inglese, che una di queste trattative possa realmente andare a buon fine. Un segnale non incoraggiante senza dubbio su come potrebbe evolversi il conflitto. I potenziali offerenti, scrivono ancora dall’Inghilterra, sono quasi certi che l’affare questa volta si possa chiudere davvero.

E i tifosi del Chelsea come la pensano? Ovviamente sperano che la decisione di Abramovich, qualora queste indiscrezioni venissero confermate, possa essere diversa. E’ stato definito il “miglior proprietario delle squadre di club” il magnate russo dai proprio tifosi. A ragion veduta anche, visto che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere: dalla Premier alle varie coppe inglesi, passando per la Champions League e anche il Mondiale per Club. Insomma, una situazione che potrebbe sfociare anche a un addio dal calcio del patron russo. Ci potrebbe essere anche una smobilitazione nel Chelsea? Al momento non è dato a saperlo, ma l’aria che tira non è rassicurante.