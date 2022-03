Calciomercato Roma, Serie A gelata | Richiesta da 40 milioni

Calciomercato Roma, la richiesta che fa saltare il banco: serviranno almeno 40 milioni di euro per portarlo via.

La partenza di Borja Mayoral non è stata ancora adeguatamente rimpiazzata, motivo per il quale, tra le tante priorità in casa Roma – alla luce della poca considerazione che José Mourinho nutre nei confronti di Eldor Shomurodov – l’acquisto di un attaccante all’altezza, in grado di coesistere con Tammy Abraham, catalizzerà inevitabilmente l’attenzione mediatica.

In inverno si vociferava di un possibile assalto a Guedes, ala offensiva in forza al Valencia, club al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023; situazione per certi aspetti simile a quella che vede protagonista Memphis Depay, messo da parte da Xavi, che a seguito dell’importante campagna acquisti messa a segno dal Barcellona, gli sta preferendo Adama Traorè e soprattutto Pierre Aubameyang, che sta ripagando la fiducia del suo tecnico con prestazioni importanti e una continuità di rendimento impressionante. Le porte per l’addio dell’olandese sembrerebbero essersi spalancate, anche se l’avviso ai naviganti lanciato dai catalani è tutt’altro che banale.

Calciomercato Roma, Barcellona-Depay: addio possibile, ma ad una condizione

Secondo quanto riferito dal portale catalano “El Nacional”, molto vicino alle vicende in casa Barça, Depay non è considerato affatto incedibile, e potrebbe lasciare i blaugrana nel caso in cui arrivasse un’offerta da almeno 40 milioni di euro. Cifra tutt’altro che irrisoria, e che potrebbe essere vista come una vera e propria provocazione. Su Depay ci sono gli occhi di mezza Serie A: in inverno, quando Xavi sembrava aver convinto Alvaro Morata a trasferirsi all’ombra del Camp Nou, era stata ventilata anche la possibilità di uno scambio con la Juventus, mai concretizzata. Sondato anche dal Milan e dall’Inter, alcuni rumours hanno accostato l’ex Lione alla Roma, alla ricerca, comunque, di un profilo dalle sue caratteristiche.