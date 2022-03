Calciomercato Roma, Simeone rompe gli indugi: 20 milioni

Calciomercato Roma, il blitz di Simeone che cambia le carte in tavola. Prezzo fissato: servono 20 milioni di euro per il sì.

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, le manovre della Roma potrebbero inestricabilmente intrecciarsi con quelle dell’Atletico Madrid, e non solo perché i Colchoneros avrebbero già effettuato dei sondaggi esplorativi per Nicolò Zaniolo.

Gli spagnoli, infatti, su espressa volontà del Cholo Simeone, stanno valutando diverse opzioni per rinforzare il pacchetto offensivo, che tra qualche mese potrebbe perdere qualche pedina di qualità. Motivo per il quale, tra i tanti profili attenzionati dall’Atletico, nelle ultime ore sembra assumere sempre più consistenza un possibile assalto a Gonçalo Guedes, esterno offensivo in forza al Valencia. Sondato lo scorso inverno dalla Roma, disposto ad intavolare una maxi trattativa inserendo nell’operazione anche Diawara, Guedes fa gola e non poco all’Atletico Madrid, che starebbe entrando nell’ordine di idee di mettere a segno un vero e proprio colpaccio.

Calciomercato Roma, Guedes-Atletico | Prezzo fissato: 20 milioni

Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, alla luce della situazione contrattuale del lusitano, legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2023, la valutazione del classe ’96 si attesterebbe sui 20 milioni di euro. Una cifra modica, se si considera che l’esterno sinistro ha già messo a referto 10 reti e 5 assist in una stagione che ha visto la sua definitiva consacrazione. Ma c’è di più. La stessa fonte, fa capire come la cessione del gioiello cresciuto nelle giovanili del Benfica sia scontata, dal momento che il Valencia non può permettersi di perderlo a parametro zero. Qualora dovessero essere confermate tali indiscrezioni, la Roma avrebbe sicuramente un avversario in più nella corsa ad un profilo che stuzzica e non poco le fantasie in casa giallorossa.