Nuovo scenario di calciomercato in casa Roma. Josè Mourinho è decisivo per la firma, ora è tutto nuovamente possibile a giugno.

La Roma è tornata a vincere in campionato, seppur soffrendo contro lo Spezia. La trasferta ligure ha consentito ai giallorossi di ritrovare tre punti ed ambizioni per la corsa al piazzamento europeo. In attesa dello scontro diretto di sabato all’Olimpico, contro la temibile Atalanta di Gasperini, c’è un nuovo scenario in vista della sessione di calciomercato estivo.

La Roma ha ritrovato sul campo dello Spezia tre punti tanto sudati quanto preziosi. I giallorossi era reduci da tre pareggi consecutivi in campionato e rischiavano di vedere allontanarsi definitivamente il treno per la prossima Champions League. Servirà ad ogni modo un’impresa per raggiungere il quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus, ma le speranze non sono del tutto spente. Decisivo nella trasferta ligure Nicolò Zaniolo, capace di guadagnarsi il calcio di rigore valso i tre punti allo scadere. Mentre arriva la diagnosi ufficiale sulle condizioni del numero 22 c’è un nuovo scenario di mercato da registrare in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Mourinho decisivo | La trattativa si sblocca

Questa volta non parliamo di possibili rinforzi in entrata, ma di un rinnovo che potrebbe arrivare a sorpresa. Fari puntati su Henrikh Mkhitaryan, fantasista offensivo armeno alla Roma alla terza stagione in maglia giallorossa. Finora con la Roma ha collezionato 101 presenze e 27 reti, ma il suo contratto è attualmente in scadenza a fine stagione. Più volte si era paventata l’ipotesi di un suo addio a fine stagione, ora – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport- le cose sono decisamente cambiate. Fondamentale la volontà di Josè Mourinho, il tecnico sta spingendo con decisione per convincere l’armeno a prolungare un altro anno, incontrando il suo favore. L’ipotesi campionato russa è scartata automaticamente dalla situazione internazionale, il nodo rimane quello legato all’ingaggio. Attualmente l’ex Manchester United percepisce una somma cospicua, quasi 5 milioni di euro, difficile che Pinto possa proporgli un altro anno a queste cifre considerando che si parla di un calciatore classe 1989. Ma il rinnovo che tempo fa sembrava impossibile ora può concretizzarsi, la volontà di tutti gli attori in campo sarà decisiva in tal senso.