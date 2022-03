Calciomercato Roma, Pinto all’assalto | Scippo all’Inter

Il general manager della Roma sta preparando le mosse per la prossima finestra di calciomercato e tenta il furto ai danni di Inzaghi

Sabato 5 marzo alle 18 la Roma affronta l’Atalanta allo Stadio Olimpico. Dopo essere tornati alla vittoria, gli uomini di Mourinho sono chiamati ad un grande sforzo contro i nerazzurri. La Dea occupa attualmente il quinto posto in classifica ed è a soli tre punti dai giallorossi. Uno scontro diretto, quindi, che vale l’accesso in Europa e che avvicina di più Zaniolo e compagni alla Champions League. Dopo il ritorno alla vittoria con lo Spezia, la Roma vuole allungare la striscia positiva.

Quella con gli uomini di Thiago Motta è stata una gara molto difficile a causa del buon lavoro difensivo dei liguri. Soprattutto Provedel ha messo i bastoni tra le ruote ad Abraham e compagni, che hanno trovato il gol della vittoria solo su rigore. Una squadra come la Roma, però, dovrebbe vincere con più facilità queste partite e per questo, Tiago Pinto sta già studiando il mercato. Il general manager dell’area sportiva ha da tempo il compito di individuare i profili migliori. In programma, infatti, c’è una rivoluzione della rosa con il gm portoghese che dovrà portare nella Capitale i giocatori più affini a Mourinho

Calciomercato Roma, Pinto irrompe su Frattesi

Dopo aver deciso le cifre per Zaniolo, Tiago Pinto torna al lavoro mettendo nel mirino uno dei migliori giocatori della Serie A. In questa stagione, infatti, è esploso Davide Frattesi che, secondo Forzaroma.info, è finito sul taccuino del general manager romanista. Su di lui, però la concorrenza è tanta. In pole position c’è l’Inter, seguito da Napoli e Juventus. Il prezzo del cartellino di Frattesi si aggira intorno ai 25 milioni e potrebbe essere abbassato grazie a qualche giovane. L’idea di tornare nella Capitale piace molto al centrocampista classe 1999 che ne ha già parlato con il procuratore Giuseppe Riso, lo stesso di Mancini e Cristante.