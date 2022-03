Calciomercato Roma, Zaniolo come Vlahovic | Cifre clamorose

Dopo l’ingresso in campo decisivo nella sfida contro lo Spezia, si continua a parlare del futuro di Nicolò Zaniolo.

Sono settimane, ormai, che Nicolò Zaniolo è al centro di dibattiti ed indiscrezioni. Dalle parole enigmatiche sul futuro pronunciate da Tiago Pinto, il numero 22 giallorosso è finito stabilmente al centro delle cronache di calciomercato. I giorni scorsi non hanno fatto eccezione, con i like di Nicolò ai post di alcuni giocatori della Juventus, cui è stata dedicata grandissima attenzione. Il tutto mentre, in occasione della sfida contro lo Spezia, Nicolò veniva inizialmente lasciato in panchina da José Mourinho.

Ma chi si aspettava l’inizio di una crisi è rimasto deluso. Zaniolo ha mantenuto alta la concentrazione sul campo e sulla Roma, e lo ha dimostrato con un ingresso in campo nella ripresa che ha cambiato le sorti del match. Il rigore conquistato in pieno recupero ha permesso ai giallorossi di tornare al successo: Nicolò lo ha pagato caro, visto che porta i segni del colpo subito al viso, ma la sua esultanza a fine partite racconta più di mille parole.

Calciomercato Roma, ecco le cifre | Zaniolo come Vlahovic

Insomma, Nicolò è perfettamente calato nella stagione giallorossa e del futuro ci sarà modo di discutere più avanti. La Juve continua a seguire con interesse il numero 22. Un interesse che dalle parti di Vinovo non si nasconde: lo stesso Allegri, nei giorni scorsi, ha confermato che Zaniolo piace non poco ai bianconeri. Ma qual è la posizione della Roma in questa situazione? Di certo molto dipenderà dall’eventuale rinnovo di contratto di cui l’entourage del giocatore ed il club dovranno discutere.

Per la dirigenza giallorossa, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, non esistono incedibili. Ma è di tutta evidenza che non tutti i giocatori sono uguali. E che in alcuni casi, come quello di Zaniolo, la loro valutazione possa essere davvero altissima. La Roma non ha fissato un prezzo per Nicolò, ma le valutazioni che si fanno dalle parti di Trigoria vanno in una direzione chiara: il 22 non può valere meno di quanto, poche settimane fa, è stato pagato Vlahovic a un anno dalla scadenza di contratto: 70 milioni più 10 di bonus. Una cifra che, complessivamente, si aggira attorno al doppio di quanto Fabio Paratici, ormai diversi anni fa, programmava di investire per portare Zaniolo a Torino.