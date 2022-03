Calciomercato Roma, Zaniolo non ha dubbi | Le condizioni per il sì

Nicolò Zaniolo è stato protagonista di un’ottimo ingresso in campo a La Spezia. Con la Roma, rimane aperto il discorso sul futuro.

Dopo essere tornata al successo domenica, al termine di una sfida combattuta contro lo Spezia, la Roma torna al lavoro oggi per preparare il prossimo appuntamento di Campionato. Non un match qualsiasi, visto che sabato 5 marzo allo Stadio Olimpico sarà di scena una sfida fondamentale in chiave europea: quella contro l’Atalanta. I bergamaschi nella serata di ieri hanno maltrattato la Sampdoria, lanciando evidenti segnali di ripresa.

Ma anche la Roma, dal canto suo, ha dimostrato di stare bene. I tre punti conquistati in Liguria la rilanciano in classifica e aiutano a compattare l’ambiente in vista della fase più calda della stagione. Dopo l’Atalanta, infatti, tornerà la Conference League: un obiettivo su cui la Roma punta forte e che vedrà, tra giovedì 10 e la settimana successiva, i giallorossi coinvolti nella doppia sfida al Vitesse.

Calciomercato Roma, Zaniolo e un futuro da scrivere | Pronto al sì

Insomma, già dal match contro l’Atalanta di sabato si apre per la Roma una fase cruciale della stagione. All’andata, a Bergamo, i giallorossi giocarono quella che probabilmente rimane finora la miglior partita della stagione, con la coppia d’attacco Abraham-Zaniolo in grande spolvero. Da questo punto di vista segnali importanti sono arrivati anche domenica, con il numero 9 in rete in occasione del rigore decisivo, conquistato dal compagno di reparto, entrato nella ripresa e capace, con grinta e qualità, di cambiare l’inerzia della gara. Una partita a cui Zaniolo era arrivato in una nube di polemiche: prima i like ai post dei giocatori della Juventus, poi la decisione di Mourinho di farlo cominciare dalla panchina. Ma Nicolò è rimasto calmo e, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato tutte le sue qualità e il suo attaccamento alla Roma.

Il suo futuro rimane da scrivere, è chiaro, ma la prima scelta del numero 22 rimane la maglia giallorossa. Il giocatore resta in attesa di una chiamata per ragionare sul rinnovo e sarebbe pronto a discuterne subito con la società. Se gli venisse proposto un sensibile ritocco, senza necessariamente arrivare alle cifre dei calciatori più pagati in rosa, Zaniolo sarebbe pronto a firmare. Anche perché non ha mai chiesto la cessione e non è intenzionato a farlo. Se a fine stagione dovesse arrivare un divorzio il primo passo spetterebbe alla società, che dovrebbe spiegare al giocatore la decisione, o più probabilmente la necessità, di cederlo. Per ora la Roma attende, ma a fine stagione il quadro dovrà necessariamente arrivare a una schiarita. E se in estate non si dovesse arrivare a una cessione – con la Roma che non intende trattare per cifre inferiori all’enorme potenziale del giocatore – un rinnovo, data la scadenza nel 2024, diventerebbe sostanzialmente obbligato. Dal canto suo, Nicolò rimane concentrato sul campo: la grinta e la gioia di La Spezia lo dimostrano.