Roma, infortunio Zaniolo | Diagnosi ufficiale

Ufficiale la diagnosi sull’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è risultato decisivo nell’ultima vittoria della Roma, ecco come sta.

Arriva la diagnosi sull’infortunio al volto di Nicolò Zaniolo. Il fantasista offensivo della Roma è stato protagonista di un brutto scontro di gioco al termine della gara contro lo Spezia. Il numero 22 ha subito un calcio in pieno volto, che ha permesso ai giallorossi di conquistare calcio di rigore e tre punti all’ultimo respiro.

Arriva la diagnosi ufficiale sulle condizioni di Nicolò Zaniolo. La trasferta sul campo dello Spezia lo ha visto tra i protagonisti, decisivo il suo subentro in campo dalla panchina. Decisivo più di ogni altra cosa il calcio di rigore conquistato a due secondi dallo scadere, dopo un calcio in pieno volto subito da parte del centrocampista spezzino Maggiore. Rigore realizzato con freddezza da Tammy Abraham e tre punti pesanti riportati a Trigoria, insieme al volto sfigurato dello stesso Zaniolo. Le attenzioni dello staff sanitario giallorosso si sono concentrate proprio sullo stato di salute del numero 22, ecco la diagnosi ufficiale.

Roma, infortunio Nicolò Zaniolo | Diagnosi ufficiale

La Roma qualche minuto fa aveva pubblicato una nuova foto del volto di Zaniolo, scatenando nuovamente i tifosi giallorossi. Anche la diagnosi parla chiaro, circa l’entità dell’infortunio: c’è la frattura al naso per il numero 22. La buona notizia è che non sembra tanto grave da richiedere un intervento chirurgico, dunque c’è l’ok per giocare. Proprio quest’oggi Zaniolo ha svolto la seduta con i compagni, una buona notizia per Josè Mourinho in vista di un match fondamentale. Questo sabato pomeriggio, allo stadio Olimpico, arriverà l’Atalanta di Gasperini. Orobici avanti di tre punti in classifica ma con una gara da recuperare, forse l’ultima possibilità per i giallorossi di rilanciarsi nella corsa al quarto posto. Proprio contro i bergamaschi ci fu una delle più belle gare della Roma di Mourinho nel girone d’andata, neanche a dirlo con Nicolò Zaniolo autentico protagonista.