Roma, Zaniolo preoccupa | Mourinho in attesa degli esami

L’attaccante della Roma ha subito un trauma al volto dopo essere stato colpito da Maggiore nella partita contro lo Spezia vinta 1-0

L’importante erano i 3 punti. Con queste parole Nicolò Zaniolo ha commentato i segni della battaglia contro lo Spezia. Nell’assedio finale, in cui il solo Provedel ha impedito alla Roma più volte di passare in vantaggio, il numero 22 è quello che ha avuto la peggio. In pieno recupero, dopo svariati caldi d’angolo per i giallorossi, l’attaccante classe 1999 è stato colpito al volto da Maggiore. Il centrocampista voleva calciare via il pallone dall’area di rigore, ma ha preso il volto di Nicolò. È servito l’intervento del Var per richiamare l’attenzione di Fabbri. Il direttore di gara, infatti, a velocità normale non aveva visto il contatto, sanzionato poi dopo l’OFR.

Dagli undici metri è partito Tammy Abraham, dopo il bel gesto di Lorenzo Pellegrini. L’attaccante inglese non si è fatto piegare dalla pressione e, con la solita personalità che lo contraddistingue, ha realizzato il penalty. L’episodio è stato commentato con molta durezza da Thiago Motta. Al termine del match l’allenatore dello Spezia ha chiesto le scuse dell’arbitro. Molto probabilmente, l’ex centrocampista di Inter e Barcellona non ha visto i segni sul volto di Zaniolo. L’attaccante della Roma, infatti, ha lasciato il terreno di gioco sanguinante.

Roma, possibile operazione per Zaniolo: si teme la frattura

Dalle foto pubblicate da Nicolò sui social, si può vedere come l’occhio dell’attaccante si sia gonfiato a causa di un ematoma. Secondo il Corriere dello Sport, a Trigoria c’è il timore di una frattura del setto nasale. In caso questa ipotesi fosse vera, sarebbe necessario dover operare l’attaccante della Roma. In questo modo, il numero 22 sarebbe indisponibile per lo scontro diretto con l’Atalanta. Un appuntamento importante a cui Nicolò non vorrebbe mancare, ma neanche Mourinho vorrebbe rinunciare a lui. Stamattina, Zaniolo verrà visitato dallo staff medico romanista e, in caso, sottoposto ad esami strumentali.