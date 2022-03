Roma, la nuova foto di Zaniolo diventa virale | I segni che scatenano i tifosi

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, dopo la trasferta vincente sul campo dello Spezia. Anche Zaniolo era presente, la foto ha scatenato i tifosi.

Giallorossi che hanno ritrovato la vittoria grazie al calcio di rigore realizzato da Tammy Abraham all’ultimo secondo. Tra i protagonisti assoluti della partita c’è stato Nicolò Zaniolo, decisivo il suo ingresso dalla panchina. Il numero 22, cresciuto proprio dalle parti della città ligure, ha avuto l’enorme merito di procurarsi il calcio di rigore a pochi secondi dal triplice fischio di gara.

Nioclò Zaniolo ancora una volta protagonista in casa Roma e sul web. Il numero 22 giallorosso è stato decisivo nella conquista dei tre punti allo stadio “Picco”, casa dello Spezia. Partita sentita per Nicolò, nato a Massa ma cresciuto nella cittadina portuale ligure fino agli esordi con la giovanile della Virtus Entella. Nella trasferta vincente il suo apporto dalla panchina è stato decisivo, strappi ed accelerazioni che hanno spaccato la gara in due. Apporto decisivo fino all’evento cruciale, la conquista del calcio di rigore poi realizzato da Tammy Abraham. Calcio di rigore assegnato tramite revisione Var, clamoroso il calcione rifilato in faccia al fantasista giallorosso da Maggiore, centrocampista spezzino.

Roma, la foto di Zaniolo diventa virale | I segni che scatenano i tifosi

Spezia che non ha evitato di protestare, per quello che è risultato a tutti un solare calcio di rigore. Le parole di Thiago Motta a fine gara andavano solo in un verso, scatenando ire e proteste da parte dei tifosi giallorossi. Tifosi giallorossi che tornano ad alzare la voce sul web, dopo che la Roma ha pubblicato sui propri canali social la foto del volto di Zaniolo a Trigoria. Il numero 22 era presente sul campo di allenamento e questa è già una grande notizia per i tifosi. Ma la foto pubblicata dai profili ufficiali della Roma mostra con evidenza i segni sul viso del giovane, ancora tumefatto dopo lo scontro rimediato al Picco. Non sono mancate frecciatine sui social, si scatenano i tifosi sul web, tra i più pungenti su Twitter: “Che cattivo ragazzo… fa a botte negli spogliatoi con i compagni. ” “Ha preso la palla (cit.)” rissa in discoteca ?” Di seguito la foto condivisa sugli account ufficiali della società giallorossa.