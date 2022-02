Spezia-Roma, furia Thiago Motta | La provocazione su espulsione e rigore

Oggi la Roma ha ritrovato il successo nella partita contro lo Spezia, vinta 1-0 grazie alla rete di Abraham che ha realizzato su penalty

La Roma torna alla vittoria contro lo Spezia. In una gara brutta, sporca e molto difficile, i giallorossi sono riusciti a trovare i tre punti all’ultimo secondo. Al 98′, infatti, Tammy Abraham ha trovato il gol dell’1-0 sul finale di partita dopo che l’arbitro Fabbri ha assegnato un calcio di rigore. C’è stato bisogno dell’intervento del Var per far sì che il direttore di gara ravvisasse il fallo. Nel calcio d’angolo precedente all’azione, Nicolò Zaniolo è stato colpito da un calcio al volto che ha portato l’arbitro di Ravenna a fischiare il penalty.

Finalmente i giallorossi tornano alla vittoria che è mancata dal 23 gennaio. In quell’occasione, infatti, la Roma ha trionfato contro l’Empoli 4-2 segnando tutte le reti nei primi 45 minuti di gioco. Una prestazione che è stata per circa un mese l’ultimo successo degli uomini di Mourinho. Ora, però, grazie ad Abraham questo ruolino di marcia è cambiato anche se la scia positiva della Roma continua. Zaniolo e compagni infatti non perdono da sei partite, dalla gara con il Cagliari. Infine, la prestazione dei giallorossi non è stata delle migliori, con alcuni che hanno spiccato su diversi insufficienti.

Spezia-Roma, Motta esplode: “Pretendo delle scuse”

Fino all’ultimo secondo, i tifosi e i giocatori dello Spezia hanno sperato di poter trovare un pareggio d’oro contro la Roma. I liguri sono a pochi punti di distanza dal Cagliari che è in zona retrocessione. Un successo avrebbe permesso a Thiago Motta di allungare sugli inseguitori, ma l’ex centrocampista dell’Inter si è arreso a Tammy Abraham. A fine partita, però, il tecnico ha commentato la gara e alcuni episodi chiave. In particolare sotto la lente d’ingrandimento Motta ha messo l’espulsione e il rigore assegnato contro. I due avvenimenti sono stati criticati molto con molta forza dall’allenatore che ha detto di aspettarsi delle scuse come è stato fatto per le grandi squadre. Secondo il tecnico dei liguri, l’allontanamento dal campo di Amian non c’era e, soprattutto, il rigore era dubbio ed è stato comunque assegnato.