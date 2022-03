Calciomercato Roma, sorpasso Juventus | 30 milioni per il sì

Calciomercato Roma, sorpasso della Juventus: Cherubini pronto a spendere 30 milioni per il giocatore in uscita. Pinto bruciato

L’affondo della Juventus potrebbe bruciare sul tempo Tiago Pinto. Cherubini infatti – secondo le notizie riportate da calciomercato.it – avrebbe deciso di fiondarsi sull’attaccante che la prossima stagione dovrebbe cambiare squadra e che sarebbe finito anche nel mirino dei giallorossi per rinforzare l’attacco.

In casa bianconera infatti la situazione lì davanti è tutt’altro che stabile: il solo Vlahovic è certo di rimanere, con Dybala che ancora non ha rinnovato e con Morata che probabilmente per i 35 milioni richiesti dall’Atletico Madrid non verrà riscattato. E è per questo che Cherubini ha deciso di affondare il colpo per Luca Jovic, centravanti del Real Madrid che da quelle parti il campo lo vede pochissimo. Ancelotti infatti non lo ha nessuna intenzione di tenerlo, la dimostrazione è il pochissimo impiego che è arrivato fino a questo momento.

Calciomercato Roma, sorpasso Cherubini

Il direttore dell’area tecnica della Juventus avrebbe messo sul piatto un’offerta di 30 milioni di euro che Florentino Perez sarebbe pronto ad accettare. E il giocatore avrebbe anche dato il suo assenso al trasferimento in bianconero. Un affare che sembra apparecchiato e che vede Pinto bruciato sul tempo dalla concorrenza. Anche se la sensazione è che in questo momento il general manager portoghese sia concentrato più su Guedes che su Jovic, che per un certo periodo è stato anche un reale obiettivo della Roma.

Nell’attesa quindi di capire quali saranno le scelte del gm portoghese e dello Special One per la prima linea, c’è da registrare questa accelerata della Juventus che non vuole rimanere indietro nelle proprio scelte. Pinto insomma per rinforzare l’attacco deve cercare altre soluzioni. Il ventaglio di scelte, comunque, è già disponibile.