Andare il più avanti possibile in Conference League, con il sogno di tornare a vincere finalmente un torneo, e provare a qualificarsi per la prossima Champions League. La Roma ha ancora tanto da giocarsi in questa stagione, nonostante il rendimento generale sia stato finora non entusiasmante. C’è però ancora tempo per cambiare passo e la proprietà Friedkin ci spera: in ogni caso il futuro giallorosso è legato a doppio filo con quello di Mourinho che è stato ingaggiato con un progetto triennale.

