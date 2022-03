Calciomercato Roma, annuncio live: “Zaniolo-Juve, è tutto vero”

Calciomercato Roma, il nome di Zaniolo continua a suscitare interesse e fascino in queste settimane. Di seguito l’importante annuncio arrivato in queste ore.

Del 22 si parla ormai quotidianamente da diversi mesi a questa parte. In realtà, sin dal suo arrivo, Zaniolo è sempre stato al centro di indiscrezioni, voci o polemiche. Arrivato ormai tre anni fa nella Capitale, “il bambino d’oro” è in poco tempo divenuto il baluardo di speranza di una piazza che ha vissuto repentinamente uno smantellamento della rosa e un’involuzione della propria dimensione cui, almeno per ora, nemmeno Mourinho è riuscito ad ovviare.

In queste stagioni, i presupposti per parlare del trequartista cresciuto in Liguria ci sono sempre stati. Basti pensare ai primi, miopi quanto insensati, confronti con Totti, passando per gli infortuni, le dichiarazioni social e le tante vicende di gossip che non poca serenità hanno sottratto lui in passato.

Pur non essendo ancora al massimo della condizione, Nicolò sembra adesso cambiato e maturato. Ha rivalutato il proprio rapporto con i social, nonostante la vicenda di qualche giorno fa, e, anche se non ha trovato quella continuità di prestazione e prolificità offensiva, ha dimostrato una certa serenità anche di fronte alle scelte dello Special One. Lasciato in panchina contro lo Spezia, Zaniolo si è poi rilevato indispensabile tanto quanto Abraham ai fini della vittoria.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Zaniolo alla Juve

Il percorso di crescita è ancora lungo ma la piazza, così come il mister, hanno sempre cercato di tutelare chi, al momento, rappresenti il patrimonio più importante del club. Quest’ultimo sa bene di dover mettere a tacere le voci in modo definitivo, maturando una posizione che permetta a tutti di capire quale sia il futuro del rapporto tra le due parti. Il momento catalizzante rumors e preoccupazioni risale ad inizio dello scorso febbraio, in seguito alle tante volte riportate parole di Pinto.

Da quel momento, si sono diffuse sempre di più le voci circa il forte interesse di diverse squadre nei suoi confronti. Tra le varie, come anche in passato, ha sempre figurato in pole position la Juventus. Relativamente all’interesse bianconero, si è da poco esposto ai microfoni di Calciomercato.it Alberto Mauro, giornalista de “Il Messaggero“.

Questi ha analizzato plurimi aspetti relativi alla realtà piemontese, così esponendosi relativamente alla possibilità di vedere il classe ’99 passare dall’ombra del Colosseo a quella della Gran Madre. “La Juve sta seguendo Zaniolo e Milinkovic-Savic. Hanno bisogno di un giocatore che arrivi e faccia il titolare. Penso che la Juventus abbia individuato proprio nel giallorosso l’obiettivo principale“.