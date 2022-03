Roma, Mourinho non gradisce | Fuori per motivi disciplinari

In casa Roma si guarda alla sfida che sabato prossimo vedrà i giallorossi sfidare l’Atalanta allo Stadio Olimpico.

Dopo la vittoria di domenica contro lo Spezia, in casa Roma l’attenzione si concentra sul prossimo appuntamento. Nel pomeriggio di sabato, con calcio d’inizio alle 18, i giallorossi saranno di scena allo Stadio Olimpico per una sfida importantissima in chiave europea: quella contro l’Atalanta. Un match difficile che potrebbe avere un peso determinante nella corsa ai posti che garantiscono la qualificazione alle prossime competizioni Uefa. La corsa, in questo senso, si sta facendo sempre più agguerrita.

I bergamaschi sono reduci da un roboante successo contro la Sampdoria, nel quale hanno lanciato importanti segnali di ripresa dopo un breve periodo di appannamento. La Roma però non intende fermarsi al successo contro lo Spezia e lavora per ripetere il film della gara d’andata, quando Abraham e Zaniolo misero a ferro e fuoco la retroguardia di Gasperini. Il successo per 4-1 sul campo della Dea rappresenta probabilmente la miglior prestazione stagionale della Roma. Che ha dimostrato di saper battere la squadra bergamasca.

Roma, primo passo falso | Mourinho lo punisce

La vittoria ottenuta al Picco può essere davvero utile, in questo senso. Un successo che, oltre ai 3 punti, può dare fiducia dopo una striscia di 3 pareggi che aveva lasciato un pizzico di delusione. Inoltre, dopo una serie di problemi che, tra infortuni, squalifiche e casi di Covid, avevano costretto Mourinho a una sorta di emergenza continua, dall’infermeria sembrano arrivare notizie incoraggianti, con gran parte dei giocatori finalmente arruolabili.

Meno positive, invece, le informazioni che oggi Il Corriere dello Sport riporta a proposito di Felix Afena-Gyan. L’attaccante, infortunato e non convocato per la sfida contro lo Spezia, sarebbe incappato nel suo primo passo falso da quando è un calciatore della Roma. Un comportamento non gradito al club e a Mourinho, che avrebbe deciso ieri di rispedirlo ad allenarsi con la squadra Primavera per ragioni disciplinari. Secondo il quotidiano sportivo non è chiaro, ora, se Felix tornerà già da oggi a svolgere gli allenamenti con la Prima Squadra o se al contrario verrà trattenuto per un po’ in Primavera.