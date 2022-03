Calciomercato Roma, ribaltone Abraham | Strategia stravolta

Calciomercato Roma, il Chelsea al momento non fa paura: la decisione di Abramovich di vendere cambia le carte in tavola

Il Chelsea e quel diritto di recompra per la fine della prossima stagione non fa più paura. Almeno per il momento. Sì, la situazione attorno ad Abraham poteva certamente diventare complicata nel momento in cui i Blues avrebbero deciso di riprendersi quel giocatore che hanno lanciato all’età di 9 anni perché non convinti della situazione attorno a Lukaku. Ma le cose sono cambiate in maniera veloce, incredibile anche, e inaspettata pure.

La guerra in Ucraina sta avendo delle ripercussioni anche sul mondo del calcio. Abramovich ha deciso di vendere il Chelsea e allora la situazione societaria della squadra campione d’Europa e del Mondo per forza di cose subirà uno stravolgimento non preventivabile. E questo ovviamente di striscio tocca anche la situazione Abraham, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina.

Calciomercato Roma, Abraham punta il record

L’inglese ama Roma: è stato lui stesso a dirlo e di fatto in questo modo non ha mai nascosto nemmeno la passione per i colori giallorossi. E potrebbe anche in questa stagione, la prima in Serie A, superare il suo record di gol stagionali: al momento il suo score migliore è di 26 reti, nella Championship inglese, ma ha ancora 13 partite stagionali per migliorarsi. Contro l’Atalanta sabato cercherà il gol numero 20, e adesso che tira anche i rigore, quella vetta mai toccata fino al momento si potrebbe avvicinare.

Quello che resta, comunque, è il fatto che difficilmente anche l’anno prossimo si potrebbe muovere dalla Capitale. Anche perché non si conosce ancora la nuova proprietà dei Blues – delle offerte sarebbero già arrivate – che nel corso di questo anno e mezzo potrebbero prendere delle decisioni diverse. E questo non fa altro che rinsaldare il futuro di Abraham nella Capitale. Con i colori giallorossi addosso.