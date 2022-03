Calciomercato Roma, pazienza finita: scambio immediato | Pinto in scacco

Calciomercato Roma, lo scambio che manda Pinto al tappeto: l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Pazienza finita.

Dopo stagioni esaltanti con la maglia dell’Udinese, si pensava che l’approdo di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid potesse rappresentare il definitivo salto di qualità per un giocatore che in Friuli si era proposto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo, almeno in Serie A.

Ed invece, l’esperienza del nativo di Sarandì con la maglia dei Colchoneros sta deludendo le attese: pagato circa 40 milioni di euro – bonus compresi – la mezzala argentino, tra campionato e Coppe, ha collezionato complessivamente 33 presenze, per un totale di 2064 minuti di gioco, mettendo a referto solo 1 goal e due assist. Un bottino davvero troppo esiguo per un centrocampista sbarcato in Liga in pompa magna, al punto che, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, Simeone non sarebbe affatto contento del suo rendimento. Ecco perché un eventuale addio del classe ’94, che fino a qualche tempo fa pareva stagnarsi come uno scenario assolutamente utopistico, sta prendendo sempre più consistenza con il passare delle ore.

Calciomercato Roma, lo scambio che manda Pinto KO

Ed ecco che il destino di De Paul potrebbe intrecciarsi con le manovre di Tiago Pinto. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, si starebbe ragionando sulla possibilità di intavolare uno scambio tra Atletico Madrid e Valencia: nell’ipotetico affare tra i due club spagnoli rientrerebbero Gonçalo Guedes e l’ex centrocampista dell’Udinese. Ricordiamo che l’esterno sinistro lusitano – finito da tempo nel mirino di Pinto – è legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2023, che fino ad ora non è stato rinnovato. Sebbene si stia rendendo protagonista di una stagione assolutamente esaltante, Guedes a meno di clamorosi colpi di scena verrà ceduto la prossima estate, per evitare di correre il rischio di perderlo a zero. Pinto ha tastato da tempo la situazione, ma lo scambio in questione, qualora venisse confermato, potrebbe far definitivamente saltare il banco.