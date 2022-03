Calciomercato Roma, il Bayern cambia strategia | Via libera Pinto

Roma al lavoro in vista di una settimana cruciale, con le sfide ad Atalanta e Vitesse. Intanto, il calciomercato non si ferma.

Ancora due giorni di lavoro per preparare una sfida delicatissima. Oggi e domani José Mourinho e la Roma proseguiranno a Trigoria la preparazione del match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Una partita importantissima da diversi punti di vista: da una parte per fare il punto della situazione e dello stato di salute della squadra; dall’altra perché in palio ci sono punti pesanti nella corsa alle competizioni europee della prossima stagione.

Con la sfida di sabato contro i nerazzurri di Bergamo, si apre per altro per la Roma una fase cruciale della stagione in corso: giovedì 10, tra una settimana esatta, tornerà infatti la Conference League con l’andata degli ottavi di finale contro il Vitesse. Insomma, la stagione giallorossa entra nel vivo e i prossimi appuntamenti saranno fondamentali per indirizzarla. Intanto, però, il lavoro per costruire la squadra del prossimo anno è già cominciato da tempo, tra possibili obiettivi e valutazioni sulla rosa attuale.

Roma, cambia l’obiettivo | Via libera Pinto

Quel che appare probabile, ad oggi, è che l’organico giallorosso sia destinato ad andare incontro a una serie di importanti modifiche. Potrebbero essere diversi i calciatori attualmente in rosa destinati a salutare, per far spazio ad elementi più funzionali al progetto tecnico di José Mourinho. E se il portoghese chiede un regista vero e di caratura internazionale sin dai giorni immediatamente successivi al suo arrivo nella Capitale, il centrocampo non è l’unico reparto su cui sarà necessario intervenire.

Fari puntati ancora una volta sulle corsie laterali, dove probabilmente la società cercherà di rinforzare la rosa. In questo senso il nome di Sergino Dest rimane tra quelli monitorati con maggiore attenzione da Tiago Pinto. L’esterno statunitense del Barcellona ha dato segnali di crescita nelle ultime settimane, affacciandosi con maggiore regolarità tra i titolari, ma una sua permanenza al Camp Nou appare comunque complicata. La Roma osserva e incassa, in queste ore, anche una novità incoraggiante: il Bayern Monaco, inserito nelle scorse settimane nel novero delle pretendenti a Dest, sembrerebbe aver cambiato obiettivo: secondo Sky Sports i tedeschi avrebbero deciso di puntare su Djed Spence, esterno inglese di proprietà del Middlesbrough e in prestito, in questa stagione, al Nottingham Forest.