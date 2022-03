Calciomercato Roma, c’è un preferito per la difesa | Pinto prepara l’affare

Il General Manager della Roma Tiago Pinto fissa gli obiettivi in vista della prossima sessione di calciomercato.

Tra campo e mercato, la Roma si appresta ad entrare nella fase più calda della sua stagione. Con il match di sabato allo Stadio Olimpico, dove andrà in scena la sfida contro l’Atalanta, si apre per i giallorossi una settimana davvero importante. La sfida contro la squadra di Gasperini sarà di quelle che valgono doppio in chiave corsa all’Europa. I nerazzurri sono infatti una delle dirette concorrenti della Roma per accedere alle competizioni Uefa della prossima stagione.

Ma subito dopo, giovedì pomeriggio, la squadra di José Mourinho sarà chiamata al match tanto atteso: il ritorno in campo in Conference League per l’andata degli ottavi di finale, in trasferta contro il Vitesse. Insomma: a partire da questo week-end gli obiettivi della stagione giallorossa entrano nella fase cruciale. D’ora in avanti, il margine d’errore sarà ridotto praticamente a zero. E questo finale sarà, per certi versi, decisivo anche in prospettiva futura.

Calciomercato Roma, primo obiettivo | Ha convinto Mou

Già, perché dal piazzamento della Roma in Serie A dipenderà l’accesso o meno alle competizioni Uefa, fonte di entrate economiche per il club. Ma c’è di più: in questa ultima parte di stagione, diversi elementi attualmente in rosa saranno chiamati a dimostrare di meritare una riconferma in giallorosso. Dovranno farlo a suon di prestazioni importanti. Altrimenti, la rivoluzione che Mourinho ha in mente sarà un passaggio inevitabile nel prossimo calciomercato estivo.

Intanto, in attesa di capire come finirà questa stagione, Tiago Pinto è già attivo per individuare sul mercato i possibili obiettivi per rinforzare la rosa del prossimo anno. Per quanto riguarda la difesa, Il Corriere dello Sport ribadisce oggi la candidatura di Marcos Senesi, centrale argentino del Feyenoord. Il difensore piace molto a Mourinho e alla squadra mercato giallorossa: forte fisicamente, mancino ed educato nella costruzione dal basso, forte negli anticipi e di testa, Senesi è il profilo di un calciatore già pronto ma ancora con ampi margini di crescita. Il contratto in scadenza nel 2023, poi, rappresenta per la Roma l’opportunità di strappare al club olandese un prezzo relativamente basso per un giocatore affidabile.