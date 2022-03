Superlega, la Uefa a muso duro | L’annuncio di Ceferin

Superlega, la Uefa a muso duro contro Agnelli e gli altri club interessati ancora al progetto: c’è l’annuncio di Ceferin

Le voci e le insinuazioni che in queste ore si stanno rincorrendo hanno messo quasi con le spalle al muro il presidente della Uefa Ceferin. Che però a muso duro ha risposto. Annunciando di fatto quali potrebbero essere le sanzioni che il massimo organismo europeo potrebbe prendere nei prossimi mesi, qualora il progetto Superlega non venisse del tutto accantonato.

Il colpo comunque sarebbe destinato soprattutto ad Andrea Agnelli, che secondo delle indiscrezioni avrebbe dovuto annunciare oggi nel summit del Financial Time il nuovo progetto lanciato l’anno scorso dal quale poi molti club si sono ritirati. Ed ha parlato alla stessa riunione Ceferin, andandoci giù in maniera durissima. Anticipando tutti.

Superlega, l’annuncio di Ceferin

“Hanno lanciato per la prima volta il loro progetto senza senso nel bel mezzo della pandemia, ora capiamo che ne stanno lanciando un altro nel bel mezzo di una guerra. Queste persone devono vivere in un universo parallelo”, ha detto chiaramente Ceferin. “Uno di loro mi ha chiamato per scusarmi e ora lo stanno facendo di nuovo” ha continuato. Annunciando anche, secondo quanto riportato da RmcSport, che tutti i club che ancora credono in questo progetto verranno totalmente escluse dalla competizioni della Uefa. Insomma, una guerra senza armi questa volta, ma fatta di annunci che potrebbero stravolgere il calcio europeo nelle prossime settimane.

Rimane il fatto, comunque, che Juventus, Real Madrid e Barcellona in questo tempo che è trascorso dall’inizio della questione Superlega, fino ad oggi, non hanno mai fatto un passo indietro, tenendo in piedi un progetto che prevedeva un taglio di molte squadre dalla possibilità di giocarsi la massima competizione europea. Una coppa parallela per “poche elette”.