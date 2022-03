Calciomercato Roma, un “fenomeno” per Mou | Colpaccio a zero di Pinto

Calciomercato Roma, Pinto pronto al colpo a zero. “Un fenomeno assoluto”, così ne ha parlato Mourinho qualche anno fa

Tiago Pinto è pronto al colpo a parametro zero. Per accontentare Mourinho che ne ha parlato in termini davvero importanti qualche stagione fa, e per blindare in maniera definitiva e anche per molto tempo i pali della Roma. Il general manager portoghese, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe pescare in Portogallo, dal Benfica precisamente.

Facciamo un poco d’ordine: il nome è quello di Svilar, portiere di origine serba ma di nazionalità belga che gioca al momento nella squadra B della truppa portoghese. Va in scadenza di contratto a giugno e Pinto ci avrebbe messo gli occhi addosso da un poco di tempo. Il profilo piace sia al gm giallorosso che allo Special One, che lo ha incrociato quando allenava il Manchester United in Champions League. Parliamo del 2017, Svilar aveva appena 18 anni, era all’esordio e aveva compiuto qualche erroraccio durante la partita. Ma il commento di Mou alla fine della stessa era stato: “Questo è un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto”. Un contentino per il giovane portiere? Potrebbe anche essere, anche se poi nella gara di ritorno lo stesso ha parò un rigore a Martial.

Calciomercato Roma, colpo a zero di Pinto

Come detto il suo accordo scade il prossimo 30 giugno ma Pinto che ha buoni rapporti anche con il Benfica non vorrebbe – secondo Di Marzio – lasciare completamente a mani vuote il club portoghese. Ecco perché si starebbe pensando a una soluzione da gentiluomini, magari inserendo una percentuale sulla futura rivendita.

In ogni caso ci sarebbe anche da battere la concorrenza di diversi club portoghesi che lo avrebbero messo nei radar per la prossima stagione. Ma il fatto di poter lavorare con lo Special One forse potrebbe fare la differenza. Vedremo.