Calciomercato Roma, non solo Zaniolo | La Juve prepara la doppia beffa

Il calciomercato non si ferma mai. Per la Roma rimangono aperti diversi discorsi che coinvolgono anche la Juventus.

Mentre la stagione comincia ad entrare nella sua fase più calda, le grandi manovre in vista della prossima sessione di calciomercato sono già cominciate. In giro per l’Europa i club iniziano a pianificare i propri movimenti, così da farsi trovare pronti all’apertura della finestra di trasferimenti. Certo, prima di arrivare al via alle trattative manca ancora molto: in questi mesi le cose possono cambiare anche in maniera repentina. Ma la pianificazione rimane uno degli aspetti fondamentali per raggiungere gli obiettivi che le diverse società si sono prefissati.

In casa Roma rimangono ancora diversi nodi da sciogliere. E’ probabile che la prossima sia un’estate di grandi novità per la squadra giallorossa. Potrebbero essere parecchi i volti nuovi che durante il calciomercato sbarcheranno a Trigoria. Dall’altra parte, non si possono escludere cessioni magari anche eccellenti. Come sempre, le scelte spetteranno al General Manager Tiago Pinto e a José Mourinho: insieme, i due lavoreranno per mettere insieme una Roma più forte.

Calciomercato Roma, doppia beffa bianconera | Il piano Juve

Tanti i fronti su cui la dirigenza potrebbe muoversi. Il centrocampo e le corsie laterali rimangono zone dove si cercherà di intervenire in maniera efficace. Ma non si escludono novità anche nel reparto avanzato, dove diverse cose potrebbero cambiare. Inutile negare che molto dipenderà anche dal futuro di Nicolò Zaniolo. La Roma punta su di lui e lo considera uno dei pilastri sui quali costruire la squadra del futuro, ma le vie del calciomercato sono imprevedibili. E di fronte ad offerte da capogiro, il club sarebbe portato chiaramente a fare le proprie valutazioni.

Da questo punto di vista l’edizione odierna di Tuttosport rilancia ancora una volta la candidatura della Juventus per arrivare a Zaniolo. I bianconeri hanno in programma una campagna acquisti importante, sulla scorta di quella di gennaio, e puntano a rinforzare il centrocampo: piace parecchio Renato Sanches. Il portoghese è uno dei nomi presenti anche sul taccuino di Pinto. Ma non finisce qui: secondo il quotidiano l’eventuale arrivo del centrocampista del Lille non sarebbe da considerare necessariamente alternativo ad un affondo per Zaniolo. La Juve potrebbe cercare di vestire di bianconero entrambi i calciatori.