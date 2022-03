Calciomercato Roma svolta o addio | Futuro in bilico per due

La Roma prepara la sfida di domani contro l’Atalanta. Intanto si comincia a lavorare sulle scelte in vista della prossima stagione.

Dopo l’importantissimo successo sul campo dello Spezia, la Roma è pronta a tuffarsi nella fase più calda della stagione. Domani pomeriggio all’Olimpico andrà in scena la sfida contro l’Atalanta. Un match complicatissimo e dal peso specifico elevato: i bergamaschi, infatti, rientrano nel novero delle dirette concorrenti dei giallorossi per i posti che garantiranno l’accesso alle competizioni Uefa della prossima stagione. Subito dopo sarà la volta della Conference Legaue.

L’andata degli ottavi di finale è fissata per giovedì 10 marzo, quando la Roma si presenterà in casa del Vitesse. Due partite fondamentali, in cui la Roma si gioca una parte del proprio futuro. Un futuro che è ancora tutto da scrivere: sia per questa stagione, con obiettivi ancora pienamente raggiungibili, che in vista della prossima. La squadra che verrà è ancora da costruire, ma le scelte di Mourinho e della dirigenza dipenderanno, in parte anche dal finale di stagione.

Calciomercato Roma, futuro da scrivere | Svolta o addio

Certo, l’ipotesi che la sessione estiva di calciomercato porti a una sorta di rivoluzione in casa giallorossa non appare peregrina. Anzi, Mourinho è convinto della necessità di alzare il livello della rosa intervenendo sul mercato. Cosa già fatta a gennaio, con gli arrivi di Sergio Oliveira ed Ainsley Maitland-Niles. I due, però, per ragioni ed in modi diversi, non hanno convinto del tutto finora. E il rush finale sarà importante anche per tracciare il loro futuro. L’inglese, dopo un paio di prestazioni sufficienti, sembra pagare un ambientamento ancora non pienamente riuscito. Ha giocato in quattro ruoli diversi, cosa che probabilmente non lo ha aiutato, ma ci si aspettava di più. Nell’ultima uscita è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti: per lui serve un’inversione di tendenza.

Diverso il caso di Sergio Oliveira. Dopo un impatto clamoroso, con due gol nelle prime due partite in maglia giallorossa, il portoghese ha accusato un calo. Un problema di stanchezza e, forse, anche di collocazione in campo. Ma l’esperienza e le qualità di Oliveira non sono in discussione. Contro lo Spezia sembrava destinato alla panchina, ma è stato fermato da un infortunio. Ora che ha recuperato, cercherà di convincere Mou a dargli una maglia da titolare già domani contro l’Atalanta. Il suo riscatto, spiega oggi Il Corriere dello Sport, appare più probabile rispetto a quello di Maitland-Niles: l’inglese è in prestito secco e l’Arsenal vuole una quindicina di milioni per il cartellino. Troppi, per quanto visto fin qui. Il riscatto di Oliveira, invece, è già apparecchiato con il Porto. E i 13 milioni concordati con il club lusitano sembrano una cifra più che abbordabile per un calciatore di alto profilo come il numero 27.