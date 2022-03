Calciomercato Roma, Totti tratta con Pinto | Firma imminente

Negli ultimi mesi la presenza allo Stadio Olimpico di Francesco Totti è divenuta sempre più frequente. E i tifosi sognano un suo ritorno.

Un percorso di riavvicinamento che prosegue, passo dopo passo. Dopo la rottura e l’uscita dalla società di Francesco Totti, l’avvicendamento alla guida del club avvenuto nell’estate 2020, con l’arrivo di Dan e Ryan Friedkin, è stato il primo passo per il disgelo cui stiamo assistendo in questi mesi. Un disgelo sempre più convinto, che riporta l’ex Capitano e la sua squadra del cuore ad essere vicini. Come non lo erano ormai da tempo. Galeotto fu lo sponsor, si potrebbe azzardare. Il ritorno in tribuna di Totti, infatti, risale al 4 dicembre scorso, quando l’ex Capitano si presentò all’Olimpico per Roma-Inter invitato da Digitalbits.

Da quella volta, però, Totti è tornato spesso. E sempre su invito della Roma. L’accoglienza per lui, neanche a dirlo, è sempre stata calorosa: un intero stadio pronto ad abbracciarlo e felice di rivederlo, finalmente, al fianco della Roma. Nei suoi passaggi allo Stadio ha parlato più volte con i Friedkin, è regolarmente in contatto con Lorenzo Pellegrini, di che conosce da quando era poco più che un bambino e di cui ha enorme stima. Insomma, Francesco è ancora perfettamente calato nell’ambiente giallorosso. E non potrebbe essere altrimenti.

Calciomercato Roma, Pinto e Totti trattano | Le ultime

E allora chissà che non si stia avvicinando a grandi passi quello che tutti i tifosi giallorossi sognano: un ritorno in società del Capitano. I tempi, spiega oggi Il Corriere dello Sport, non sono ancora maturi. Ma il ghiaccio è stato rotto e qualcosa, in questa direzione, inizia a muoversi. Con Mourinho, Francesco ha un rapporto eccellente: i due si sono incrociati più volti e si stimano. Qualche battuta, qualche messaggio d’auguri. Insomma, il rapporto di Totti con i componenti del club rimane ottimo.

E poi c’è la trattativa con il General Manager Tiago Pinto. Una trattativa che riguarda Cristian Volpato, il primo giovane che, esattamente due anni fa, entrò a far parte della scuderia di talenti del Capitano. Cristian ha segnato il primo gol in Serie A contro l’Hellas Verona e in queste settimane si discute del rinnovo del suo contratto. La volontà di proseguire insieme è reciproca e la trattativa procede spedita. Insomma: ci si attende una fumata bianca. A confezionare e concludere l’accordo, però, non sarà Totti in prima persona: la trattativa verrà chiusa dal suo socio Giovanni De Montis.