Calciomercato Roma, secco rifiuto | Effetto domino: Mou gelato

Calciomercato Roma, “non vuole andarci”: la decisione potrebbe ripercuotersi anche sulle strategie giallorosse: ecco di chi stiamo parlando.

Contro l’Atalanta, la compagine di José Mourinho si gioca le residue speranze di aggrapparsi al treno chiamato Champions League. Non sarà facile, ma servirà una prova di maturità importante, alla stregua di quella che, all’andata, permise a Zaniolo e compagni di espugnare il Gewiss Stadium.

Intanto, al dirigenza è già attiva sul fronte mercato, e prepara il terreno in vista di quelli che dovrebbero essere i prossimi acquisti da mettere a segno. Nella lista dei desideri di Tiago Pinto campeggia a caratteri cubitali il nome di quel regista con il quale, secondo Mou, la squadra potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Sondato Kamara, attenzionato Douglas Luiz, nelle ultime settimane è tornato ad essere accostato con una certa insistenza il profilo, mai dimenticato, di Granit Xhaka. La scorsa estate, a lungo gli indizi social che sovente lanciava l’elvetico hanno alimentato le speranze di un suo approdo nella Capitale, non concretizzatosi, però, a causa del colpo di coda con il quale l’Arsenal fece sottoscrivere il rinnovo di contratto a quello che sembrava essere un punto di riferimento della squadra di Arteta.

Calciomercato Roma, intreccio con il Napoli | La fumata nera che spiazza Mou

I “Gunners”, però, stando almeno a quanto trapela dall’Inghilterra, hanno deciso di ribaltare nuovamente le proprie strategie, andando alla ricerca di un profilo che possa sostituire Xhaka, considerato non più incedibile. Non è un caso che i londinesi abbiano effettuato i primi sondaggi esplorativi per Fabian Ruiz, il cui contratto con il Napoli scade nel 2023, e che sarebbe visto l’erede designato dell’elvetico. Intervenuto nel corso della trasmissione Napoli Night su Teleclub Italia, Raffaele Auriemma ha fornito maggiori informazioni sulla trattativa e sulla volontà del diretto interessato, chiudendo le porte ad un eventuale approdo dello spagnolo alla corte di Arteta: “Penso che Fabian Ruiz lascerà il Napoli al termine della stagione. C’è stata questa proposta dell’Arsenal, ma a quanto mi risulta, il calciatore non vorrebbe trasferirsi ai Gunners e aspetterebbe un segnale dal Psg o dal Real“.