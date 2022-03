Calciomercato Roma, Zaniolo-Juve: muro Pinto | Via libera ad una condizione

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso: l’eventuale trasferimento di Zaniolo alla Juve si fa solo a questa condizione.

Da settimane, ormai, le indiscrezioni circa un possibile addio di Nicolò Zaniolo continuano a rincorrersi senza soluzioni di continuità. La Roma, va detto, fino ad ora ha sempre blindato, almeno a parole, il proprio gioiello, con il cui entourage si dovrà discutere la questione legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024.

Questione che potrebbe orientare, in un senso o nell’altro, l’evolvere della situazione. Perché se è vero che i giallorossi vogliono fare di Zaniolo il perno della rosa del futuro, è anche vero che, nel caso in cui non si trovasse un’intesa con il “tuttocampista” di Mou, le chances di una sua cessione aumenterebbero esponenzialmente. Situazione che la Juventus sta vivendo, in modo ancora più pressante, con Paulo Dybala; e non è detto che il futuro della Joya e quello del gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter, alla fine non siano indelebilmente intrecciati.

Calciomercato Roma, Pinto non ha dubbi | La decisione su Zaniolo

La Roma non svenderà di certo Zaniolo, per il quale potrebbe chiedere almeno 50 milioni di euro. Ma c’è di più. Secondo quanto riferito su “Twitter” dal giornalista del “Tirreno” Dario Pellegrini, la Juventus avrebbe memorizzato la richiesta della Roma, che non ha nessuna intenzione di accettare modalità di pagamento dilazionate per lasciar partire uno dei talenti più fulgidi della propria rosa. Ragion per cui, i bianconeri saranno verosimilmente costretti ad un “sacrificio”, per finanziare l’assalto all’esterno offensivo dei giallorossi, che Mou per una fetta consistente di stagione ha utilizzato come seconda punta a supporto di Tammy Abraham. Insomma, i messaggi della dirigenza capitolina sono inequivocabili: Zaniolo è un patrimonio del club, e non andrà svenduto. La “Vecchia Signora” prepara la sua mossa?