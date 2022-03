Guerra in Ucraina, richiesta ufficiale | Calciomercato da riaprire

Guerra in Ucraina, arriva la richiesta ufficiale alla Fifa: il calciomercato è da riaprire. Ecco le ultime notizie che girano intorno al conflitto in Europa

La Guerra in Ucraina sta creando problemi a tutti. Di quelli seri, che vanno oltre lo sport. Ma anche il calcio è in mezzo alla questione politica dopo l’attacco di Putin. La Fifa e la Uefa hanno preso delle decisioni importanti, così come le altre federazioni sportive, che hanno cancellato Russia e anche Bielorussia pure dalle Paralimpiadi. Il segnale, insomma, è forte e chiaro.

Ieri anche il Krasnodar ha annullato otto contratti, mentre oggi il Guardian riporta una notizia importante fatta direttamente dalla federazione polacca alla Fifa per dare la possibilità a tutti i tesserati di prendere una decisione importante per il proprio futuro. Una risposta ancora non è arrivata, ma nello spazio di qualche giorno dovrebbe sicuramente esserci.

Guerra in Ucraina, riaprire il calciomercato

In poche parole, ai giocatori che al momento sono tesserati con le società russe, dovrebbe essere concessa una ulteriore finestra di calciomercato per cercare un nuovo club. Sono centinaia i giocatori stranieri che giocano nel Paese di Putin e che non hanno una certezza sul proprio futuro professionale, ed è per questo motivo che secondo la federazione della Polonia dovrebbero avere questa possibilità. Non solo perché la paura in questo momento è tanta per via di un conflitto che potrebbe anche degenerare in qualcosa di più importante, di mostruoso.

In questo momento sono diversi i professionisti che hanno abbandonato il suolo russo e altri potrebbero essere costretti a farlo per vari motivi. Ecco perché la lettera ufficiale mandata dalla Polonia potrebbe anche essere accolta in maniera positiva dalla Fifa. Un aiuto concreto, quindi, anche in questo caso.