Roma-Atalanta, è UFFICIALE | La decisione su Muriel e Malinovskyi

Roma-Atalanta, è stato in questi minuti sciolto uno dei dubbi più importanti nati tra le fila nerazzurre. Arriva la scelta ufficiale.

Dopo essersi concluso lunedì scorso con il match proprio tra gli orobici e la Sampdoria, la Serie A è pronta a ripartire con un turno che non poco impatto potrebbe avere sul futuro cammino di diverse squadre. Stasera, venerdì 4 marzo, ci sarà la sfida tra Inter e Salernitana, assumente un valore a dir poco importante alla luce di Napoli-Milan, in programma 24 ore dopo.

Per quanto riguarda la Roma, dopo un digiuno di vittorie durato 270 minuti, caratterizzati da tre pareggi che Mourinho si augura non veder divenire il rimorso più importante dell’anno, Abraham e colleghi hanno vinto con lo Spezia. I tre punti arrivati contro Gyasi e colleghi potrebbero assumere una valenza non scontata non solo ai fini della classifica ma anche a livello morale.

Dopo una partita dominata, tornare dalla Liguria con un solo punto avrebbe ulteriormente depauperato le energie mentali e l’entusiasmo di una squadra che deve imporsi il must di riprendersi per poter ben affrontare quest’ultimo, determinante, spezzone di campionato. Domani, alle ore 18, sul prato dell’Olimpico scenderà l’Atalanta, catalizzatrice di un importante corpus di impegni che culminerà nel derby del prossimo 20 marzo.

Roma-Atalanta, Gasperini scioglie i dubbi: Muriel e Malinovskyi ci saranno

I recenti confronti casalinghi contro la rosa di Gasperini non sono dei più felici ma è giusto evidenziare che l’ultima grande vittoria della Roma risale proprio allo scorso dicembre. In quell’occasione, le grandi prestazioni di Veretout, Zaniolo, Abraham e della squadra tutta permisero ai capitolini di imporsi in uno stadio storicamente difficile e contro una squadra che tante difficoltà ha arrecato ai giallorossi nel più o meno recente passato.

Restando al presente, ricordando anche che l’Atalanta ha una partita in meno, lo scontro di domani assumerà una valenza importante anche ai fini dei prossimi approdi europei. La distanza tra le due squadre è infatti di sole tre lunghezze. Come ogni big match che si rispetti, anche in questo caso si sono diffuse numerose discussioni prima del fischio di inizio. La più importante ha riguardato le condizioni di Muriel e Malinovskyi.

Quest’ultimo aveva dato forfait con la Samp per una problematica rimediata in allenamento, che è stata però superata. In questi minuti è stato infatti diramato l’elenco ufficiale dei convocati, all’interno del quale figurano sia il nome del 9 che del 18. Assenti, invece, come sapete da tempo, Ilicic e Zapata, oltre che allo squalificato Toloi.