Roma-Atalanta, tutti a disposizione per Mou | Le probabili formazioni

Vigilia di Campionato per la Roma, che domani pomeriggio sfiderà l’Atalanta allo Stadio Olimpico. Ecco le probabili formazioni.

Domani pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18, la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare l’Atalanta. I nerazzurri di Gasperini, reduci da un roboante successo contro la Sampdoria, hanno dato importanti segnali di ripresa dopo un periodo di lieve appannamento. La partita di domani, quindi, sarà utile per entrambe le squadre per capire a che punto si trovano, quando alla fine del Campionato mancano 11 partite.

Un finale ancora tutto da scrivere, con la Roma che insegue un posto nell’Europa del prossimo anno. Tra le dirette concorrenti figura naturalmente anche l’Atalanta, circostanza che rende ancora più importante la sfida di domani. José Mourinho arriva all’appuntamento con la rosa al completo. Ad eccezione, chiaramente, di Leonardo Spinazzola, l’allenatore portoghese potrà contare su tutti gli elementi in rosa, visto che i problemi fisici sembrano essere stati smaltiti.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni | Le scelte di Mou

Sul fronte opposto, invece, Giampiero Gasperini deve fare i conti con un’assenza pesante: quella di Rafael Toloi. Il difensore, diffidato, è stato ammonito nel finale del match contro la Sampdoria ed è quindi stato fermato dal giudice sportivo. Al rientro, invece, Demiral, mentre le condizioni di Malinovskyi restano da valutare. Per quanto riguarda la Roma, l’ipotesi più probabile porta a una conferma da parte di Mourinho della difesa a 3, nella quale potrebbe trovare spazio Ibanez a discapito di Kumbulla.

In mezzo al campo potrebbero trovare spazio ancora una volta Cristante e Veretout, che a La Spezia hanno dato segnali di ripresa, con Karsdorp e Vina sulle fasce. Ancora fuori, quindi, Sergio Oliveira, non ancora al top dopo il problema al tallone. Torna dal primo minuto Nicolò Zaniolo, pronto a far coppia con Abraham nella speranza di ripetere la prova maestosa che i due misero in campo nella gara d’andata.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Foti (Mourinho squalificato).