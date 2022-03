Vitesse, rischio ko a tavolino: cosa sta succedendo alla rivale della Roma

Vitesse, il rischio sconfitta a tavolino c’è tutto: cosa è successo nella gara che ha visto protagonista l’avversaria della Roma.

Negli ottavi di Conference League, la Roma affronterà il Vitesse, che questa sera era impegnata nella sfida di Eredivise contro lo Sporta Rotterdam. Tuttavia, la gara non si è conclusa con il canonico triplice fischio dell’arbitro, dal momento che il direttore di gara, l’olandese Dieperink, ha deciso di sospendere l’incontro quando mancavano pochi minuti di gioco.

Il motivo? Gli ospiti erano in controllo della gara, grazie alla rete siglata da Dalmau. Un tifoso del Vitesse, per esprimere il proprio disappunto, ha colpito con un bicchiere di birra il portiere dello Sparta Rotterdam: a tutto ciò è seguita una vera e propria invasione di campo da parte dei tifosi, e sono stati scagliati anche dei lacrimogeni. L’atmosfera si è subito surriscaldata, con l’arbitro che ha fatto sì che le due squadre rientrassero subito negli spogliatoi, per evitare che la situazione potesse degenerare. A questo punto, c’è il rischio che al Vitesse venga comminata la sconfitta a tavolino.

Roma, rischio sconfitta a tavolino per il Vitesse: le ultime

Il match era entrato nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, quando è successo l’imponderabile: chiaramente uno dei calciatori più nervosi in campo era l’estremo difensore dello Sparta Rotterdam, Okoye, visibilmente provato dal colpo subito, che ha affrontato a muso duro un invasore di campo, invitandolo a lasciare il rettangolo verde. Verosimilmente nel corso delle prossime ore si deciderà se eventualmente far ripartire la gara, o se invece decretare la sconfitta a tavolino per il Vitesse, che attualmente occupa il sesto posto in classifica. Vi forniremo maggiori ragguagli quando ci saranno conferme ufficiali in tal senso. Gelrodome catino tutt’altro che tranquillo…