Calciomercato Roma, effetto domino De Ligt | Mou spiazzato

Calciomercato Roma, filo diretto con De Ligt: Pinto osserva l’evolvere della situazione con molto interesse: i dettagli.

Volente o nolente, salvo clamorosi colpi di scena, in occasione della prossima sessione estiva di calciomercato, in casa Roma si cercheranno di mettere a punto strategie in vista di un possibile colpo in difesa.

Detto che Mourinho sta ricevendo risposte molto convincenti da Smalling, per il cui rinnovo ci si siederà al tavolo delle negoziazioni verosimilmente al termine della stagione, e che Mancini si è legato a vita ai colori giallorossi, maggiori incognite arrivano da Kumbulla, che pura ha mostrato segnali di crescita importanti. Detto questo, sono diversi i profili in entrata accostati ai giallorossi; forse il più caldo è quello che porta a Marcos Senesi, ma anche per il centrale del Feyenoord la concorrenza non manca, tutt’altro. Resta sempre attuale, poi, la pista che porta ad Eric Bailly, legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2024, e il cui futuro potrebbe essere strettamente correlato a quello di Matthijs De Ligt.

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus | Barcellona al bivio

Sia l’ivoriano che l’olandese sono finiti nel mirino del Barcellona, con i blaugrana che monitorano anche Koundé, come profilo da affiancare eventualmente a Christensen, il cui approdo in Catalogna appare sempre più vicino. Come riferito da xcatalunya.cat, i catalani acquisteranno soltanto uno tra De Ligt, Bailly e Koundé, e sebbene i preferiti di Xavi siano i centrali di Siviglia e Juventus, l’ex Espanyol sarebbe una soluzione di ripiego da non scartare. Anzi. La prima scelta, però, porta dritti al “colosso” bianconero, autore di una stagione importante, nella quale si sta confermando ad alti livelli; con Mino Raiola si dovrà discutere del rinnovo contrattuale, con la “Vecchia Signora” che intende puntare ancora sull’ex capitano dell’Ajax. Ma se dovesse arrivare un’offerta da capogiro…