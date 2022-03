Calciomercato Roma, la mossa di Raiola | Doppio affare o salta tutto

Le grandi manovre in vista del calciomercato estivo sono già cominciate. La mossa di Raiola può indirizzare definitivamente una trattativa.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Roma-Atalanta. I giallorossi affrontano la squadra di Gasperini in un match dal grande valore: l’undici bergamasco è infatti una delle dirette concorrenti della Roma nella corsa alla qualificazione per le prossime competizioni Uefa. Dopo il successo ottenuto sul campo dello Spezia, Mourinho vuole quindi vedere segnali di crescita dalla squadra, e proseguire la serie di risultati utili. D’altra parte, la gara d’andata fa ben sperare.

Nel match dello scorso 18 dicembre, i giallorossi maltrattarono la squadra di Gasperini, imponendo un pesante passivo: 4-1 il risultato finale, con Abraham e Zaniolo sugli scudi. L’intesa tra i due attaccanti romanisti ha conosciuto a Bergamo probabilmente il suo massimo picco stagionale: ora che si entra nella fase più calda, tra Campionato e Conference, la speranza dei tifosi giallorossi è che si torni a vedere prestazioni di quel livello con grande regolarità.

Calciomercato Roma, la mossa di Raiola | In ballo anche Haaland

Intanto, però, le manovre di calciomercato in vista della prossima stagione sono già cominciate. Per costruire una rosa sempre più forte, come Mourinho e tutta la Roma intendono fare, è necessario presentarsi al via della sessione estiva con idee chiare ed obiettivi precisi. Per questo Tiago Pinto e la squadra mercato giallorossa sono già da tempo al lavoro su una serie di profili che potrebbero diventare target di mercato al termine della stagione in corso. Particolare attenzione ai parametri zero, che possono rappresentare un’occasione ghiotta per rinforzare la rosa giallorossa.

Tra questi, uno dei profili più ambiti è quello di Noussair Mazraoui. L’esterno è in scadenza di contratto con l’Ajax ed è quindi già libero di firmare gratuitamente per un altro club. Alla Roma il giocatore piace parecchio, ma la concorrenza è forte ed agguerrita. All’offerta presentata dal Milan, si aggiunge la presenza ingombrante del Barcellona. C’è di più: secondo il Daily Express, Mino Raiola, agente del giocatore, starebbe spingendo per far firmare Mazraoui con il club catalano. L’agente avrebbe proposto ai blaugrana un doppio affare: se davvero i Barça vorrà provare a portare al Camp Nou Erling Haaland, dovrà necessariamente ingaggiare anche Mazraoui. Una mossa, quella di Raiola, che potrebbe far pendere definitivamente la bilancia dalla parte del club spagnolo.