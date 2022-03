Roma – Atalanta, le formazioni ufficiali | Conferma a sorpresa

Tra poco il calcio d’inizio di Roma-Atalanta. Vediamo insieme le scelte dei due allenatori con le formazioni ufficiali.

Giornata importante, in casa Roma. Manca infatti pochissimo al calcio d’inizio della sfida che, a partire dalle 18, vedrà affrontarsi allo Stadio Olimpico i giallorossi di José Mourinho e l’Atalanta. La squadra di Giampiero Gasperini, reduce da una vittoria rotonda e convincente sulla Sampdoria, è infatti una delle dirette concorrenti della Roma nella corsa ai posti che valgono la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Un match dal valore quindi particolarmente importante, oltre che dall’elevato coefficiente di difficoltà.

La gara d’andata coincise probabilmente con la migliore prestazione della Roma targata Mourinho. Nel match disputato il 18 dicembre a Bergamo, i giallorossi riuscirono a superare la Dea con il punteggio di 4-1. Una prestazione maiuscola, nella quale si misero in particolare in mostra gli attaccanti giallorossi, con Tammy Abraham autore di una doppietta e i gol di Nicolò Zaniolo e Chris Smalling. La dimostrazione della capacità della Roma, se in giornata, di competere e giocarsela contro qualsiasi avversario.

Roma-Atalanta, formazioni ufficiali | Mou sorprende ancora

Inevitabile, quindi, che nell’ambiente giallorosso ci sia grande attesa per il match di oggi. Anche perché vincere significherebbe fare un importante passo avanti in classifica e, elemento non secondario, mandare un segnale importante alla concorrenza per i posti che valgono l’Europa. Anche per questo c’è grande curiosità attorno alle scelte di formazione dei due allenatori. Se in casa Roma il recupero di Sergio Oliveira mette Mourinho nelle condizioni di poter scegliere tra tutti i giocatori in rosa – ad eccezione di Spinazzola – per l’Atalanta c’è attesa sulla scelta di Gasperini rispetto all’impiego di Malinovskyi, convocato ma al rientro dopo uno stop per infortunio.

Ecco le formazioni ufficiali per il match che comincerà alle 18:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Abraham, Zaniolo. All.: Foti (Mourinho squalificato).

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Demiral, Palomino, Hateboer; De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeniners, Pessina; Pasalic. All.: Gasperini