Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio | Pronto un quinquennale

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti sono arrivati in queste ore relativi ad uno scenario che non poco interessa anche i giallorossi.

Questi sono a brevissimo attesi dalla gara con l’Atalanta che è destinata ad avere un impatto importante sia sul morale che sul cammino futuro delle due squadre, ambedue alla ricerca di un approdo quantomeno in Europa League e con uno sguardo su quel quarto posto che è per entrambe di difficile raggiungimento ma destinato a rappresentare il goal più importante da inseguire in questi ultimi mesi.

Dall’eventuale piazzamento, infatti, dipenderà anche il modus operandi della società giallorossa, da tempo non approdante ai gironi di Champions League e, di conseguenza, costretta a svolgere campagne acquisti basate sull’auto-sostentamento. Soprattutto in vista di un mercato che dovrà apportare non poche modifiche ad uno scacchiere che ha fin qui reso meno di quanto ci si potesse aspettare, un approdo tra le prime quattro rappresenterebbe un grande aiuto da un punto di vista economico.

Resta ovviamente un obiettivo difficile e l’impressione fin qui avuta è che i Friedkin siano comunque disposti a investire in caso di mancato arrivo alla competizioni continentale più importante, a patto che si crei, come già accaduto in passato, una felice osmosi tra entrate e uscite.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Mazraoui: tutte le cifre

La Roma, in attesa di certezze legate al prossimo piazzamento, ha comunque evidenziato in questi mesi di volersi muovere di anticipo, sondando già diverse piste per accontentare Mou e alzare l’asticella di una realtà da tempo desiderosa di crescere in modo importante e toccare nuovamente quegli acuti non più rasentati dopo il 2017.

Per farlo servono però investimenti importanti. Tra i vari, uno di questi potrebbe essere il terzino destro dell’Ajax Noussair Mazraoui, in scadenza contrattuale con gli olandesi la prossima estate. Pinto è sulle sue tracce da tempo ma, per situazione contrattuale e margini di crescita, il marocchino ha catalizzato non poche attenzioni in questi mesi.

Tra le varie, oltre al Barcellona attualmente vantante la pole position, figura anche il Milan. Secondo Rudy Galetti, i rossoneri avrebbero offerto al laterale un quinquennale da 3 milioni di euro annui. Seguiranno aggiornamenti.