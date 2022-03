Calciomercato Roma, rinforzo gratis | Torna in Serie A

Calciomercato Roma, dopo il tentativo fallito in questi giorni, i giallorossi cercano un altro colpo a zero in Liga. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Rinforzarsi con intelligenza e nel rispetto delle finanze dei Friedkin e dei paletti da questi imposti. Alias, la Roma la prossima estate cercherà di migliorarsi e assecondare, più di quanto fatto già lo scorso anno, le richieste dello Special One ma senza esagerare. Molto dipenderà dal futuro piazzamento della squadra e, soprattutto, dai movimenti in uscita programmati da Pinto.

Quest’ultimo ha varie situazioni da limare e, con ogni probabilità, a fine stagione cercherà di prendere una posizione definitiva su giocatori, come Veretout, il cui futuro appare ancora incerto. Qualsivoglia scelta sarà sicuramente presa nel pieno rispetto delle volontà di Mou, consapevole di poter vantare nel proprio scacchiere una buona base di partenza da plasmare nel tempo ma altresì conscio di aver bisogno di nuove pedine per colmare un gap con gli altri top team di Serie A.

Unendo le due cose, necessità di rinforzarsi ed esigenza di rispettare i paletti finanziari, si comprende bene come eventuali colpi a parametro zero assumerebbero una valenza tutt’altro che trascurabile. Certo, sognare Kessiè o profili del calibro di Sergio Ramos come accaduto la scorsa estate è pura utopia. Ciò non impedisce però di sondare le tante piste che il nostro continente potrebbe offrire, garantendo approdi funzionali e convenienti.

Calciomercato Roma, idea Vrsaljko a giugno: le ultime dalla Spagna

Potrebbe essere questo il caso di Sime Vrsaljko, terzino dell’Atletico Madrid che ha già militato in Italia con le casacche di Sassuolo, Genoa e Inter. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e, come accaduto anche con Hector Herrera fino a qualche giorno fa, un suo approdo da Madrid non sarebbe disdegnato da Mourinh.

Quest’ultimo lo reputa un elemento affidabile quanto saggio e, come si legge su TodoFichajes.com, non è da escludersi che il suo nome possa corrispondere a quello del primo ingaggio per la stagione 2022/23. Le conversazioni tra le parti sono già iniziate ma, per il momento, il laterale sta attendendo la conferma definitiva da parte del club di mancato rinnovo a fine stagione. Pinto osserva, non con poco interesse.