Giallo pesante, scatta la squalifica | Salta Udinese-Roma

Domenica prossima, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena la sfida tra Udinese e Roma. Uno dei protagonisti però sarà assente per squalifica.

La stagione della Roma entra nella fase più importante e delicata. I giallorossi, impegnati oggi contro l’Atalanta in un importante scontro diretto in chiave europea, sono attesi da un altro appuntamento cruciale nei prossimi giorni. Per giovedì 10 marzo, con calcio d’inizio alle 18:45, è infatti fissata l’andata degli ottavi di finale di Conference League. La trasferta olandese è di quelle da non sbagliare per nessuna ragione: la Conference entra nella fase ad eliminazione diretta e sarà necessaria la massima concentrazione.

Insomma, a partire dal match di oggi contro la squadra di Gasperini, in casa Roma inizia una fase della stagione particolarmente importante. Anche perché, accanto all’avventura in Conference, la squadra di José Mourinho è in corsa per un posto che valga l’accesso alle competizioni Uefa del prossimo anno. E a undici giornate dal termine del Campionato, il margine d’errore è ridotto praticamente a zero.

Udinese-Roma, giallo e squalifica | Salta il prossimo turno

Tra la gara d’andata contro il Vitesse e quella di ritorno – giovedì 17 marzo allo Stadio Olimpico – la Roma sarà attesa da un altro appuntamento in Serie A. La prossima rivale dei giallorossi sarà l’Udinese, reduce dall’importante successo ottenuto nel pomeriggio di oggi contro la Sampdoria. Un 2-1 targato Deulofeu e Udogie che regala alla squadra di Cioffi tre punti importanti e proietta la squadra friulana a quota 29. Un successo che quindi aiuta non poco l’Udinese, impegnata nel tentativo di tenersi alla larga dalla zona più calda della classifica.

Dal match di oggi, però, non arrivano soltanto buone notizie per la compagine bianconera. L’ammonizione che l’arbitro Massimiliano Irrati ha comminato al centrocampista Walace farà infatti scattare la squalifica per il brasiliano. Walace, diffidato, non sarà quindi a disposizione per Udinese-Roma, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A e fissato alla Dacia Arena per domenica 13 marzo alle ore 18. Un’assenza importante per Cioffi, che fin qui ha mostrato di fare grande affidamento sul centrocampista brasiliano. Gli altri diffidati della squadra friulana, Molina, Pereyra, Perez, Soppy, sono invece riusciti ad evitare la sanzione che avrebbe portato alla squalifica.