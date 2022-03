Ultim’ora Roma, doppia squalifica ufficiale | Saltano l’Udinese

Roma-Atalanta, era diffidato: è stato ammonito, e salterà dunque la prossima sfida contro l’Udinese. Nel finale è arrivato anche un doppio giallo. Ecco di chi stiamo parlando.

Partita fondamentale all’Olimpico quella tra Roma ed Atalanta, che ha visto i padroni di casa imporsi per in virtù della rete messa a segna da Tammy Abraham, abile a capitalizzare una bella azione in verticale iniziata da Karsdorp, e proseguita da Zaniolo.

José Mourinho può esultare anche e soprattutto per la prestazione di sostanza fornita dalla propria retroguardia, con Kumbulla apparso in forma smagliante. L’albanese è stato un autentico baluardo, in grado di disinnescare la maggior parte delle trame di gioco degli attaccanti orobici, con l’Atalanta che ha provato ad alzare il proprio baricentro nel corso della seconda frazione di gioco. Proprio in occasione di una di queste ripartenze, Kumbulla è stato costretto a spendere un fallo per fermare un’azione potenzialmente pericolosa: diffidato, il difensore della Roma è stato ammonito e, dunque, salterà la prossima gara contro l’Udinese. Nel finale è stato espulso Mkhitaryan per doppia ammonizione: l’ultimo intervento, quello su Malinovskyi, è arrivato al 95′. Decisione del direttore di gara che è apparsa ineccepibile.