Roma-Atalanta, Marelli non ha dubbi | Decisione corretta

L’ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore per DAZN, ha detto la sua su un episodio avvenuto durante la sfida tra Roma e Atalanta.

La Roma entra nella fase cruciale della propria stagione. I giallorossi, in questo momento in campo allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta, si preparano infatti ad affrontare una serie di partite delicatissime. Dopo il match odierno, particolarmente importante per la corsa alle posizioni che valgono la qualificazione alle prossime competizioni europee, i giallorossi sono infatti attesi dall’andata degli ottavi di finale di Conference League.

La prima delle due sfide contro il Vitesse si giocherà giovedì 10 marzo, con la Roma impegnata in trasferta. Una settimana dopo, giovedì 17 marzo, il ritorno allo Stadio Olimpico. Superfluo sottolineare quanto queste due partite pesino nell’economia della stagione giallorossa. La Conference è un obiettivo importante per José Mourinho, che sogna di alzare al cielo il trofeo alla sua prima edizione. Un compito non semplice, visto che la concorrenza di grandi squadre europee non manca.

Roma-Atalanta, Marelli categorico | Il giudizio sul contatto

Intanto, però, la Roma dovrà lottare anche in Serie A. Cercare di chiudere al meglio il Campionato rimane una delle priorità del gruppo giallorosso. La corsa alle primissime posizioni vede la Roma tagliata fuori, ma restano invece apertissime le posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione. Raggiungere, ad esempio, l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League rappresenterebbe comunque un passo avanti rispetto alla scorsa annata e un segnale di crescita da non trascurare.

In quest’ottica la sfida odierna all’Atalanta è particolarmente importante. I bergamaschi sono direttamente coinvolti in questa corsa ristretta, che si risolverà probabilmente solo alle ultimissime battute della stagione. Nel corso del match odierno, con il primo tempo concluso sul punteggio di 1-0 per la Roma grazie alla rete di Abraham, ci sono state timide proteste dei giocatori dell’Atalanta per un contatto in area tra Pessina e Zalewski, avvenuto nella prima frazione. Un contatto però troppo lieve per spingere il direttore di gara Massa a concedere il calcio di rigore. Di questo avviso anche il commentatore DAZN ed ex arbitro Luca Marelli. Collegandosi durante la diretta, Marelli ha infatti confermato la bontà della decisione dell’arbitro, ribadendo che non vi erano gli estremi per concedere la massima punizione.