Calciomercato Roma, la reazione social fa “tremare” il Milan | “Ti aspettiamo”

Calciomercato Roma, la reazione social che non ti aspetti. I tifosi hanno già deciso: “Vieni da noi”. Scacco matto al Milan.

Uno dei reparti che sicuramente verrà attenzionato dal general manager Tiago Pinto nelle prossime sessioni di calciomercato sarà per forze di cose il centrocampo, che comunque al cospetto dell’Atalanta ha dato segnali di rinascita, anche in interpreti sui quali si erano concentrate le critiche dei tifosi.

Molto dipenderà dagli eventuali esuberi che i giallorossi riusciranno a piazzare, che ridisegneranno in maniera importante scenari e possibili colpi in entrata. Nelle ultime settimane è ritornato ad essere accostato alla Roma il profilo di Renato Sanches, centrocampista classe ’97 in forza al Lille; l’ex Bayern intriga e non poco il Milan, che da tempo è sulle tracce del lusitano per sostituire il partente Kessiè, che, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con il “Diavolo” il scadenza nel 2023, stuzzicato dalla proposta del Barcellona. Al momento Pinto si starebbe limitando a sondare in maniera esplorativa la situazione, senza affondare il colpo; tuttavia, quest’oggi i social si sono scatenati, nel momento in cui Sanches ha commentato con una reaction un post di Tammy Abraham.

Calciomercato, i tifosi hanno già deciso: “Vieni alla Roma”

Immediatamente, i tifosi della Roma hanno invitato il lusitano a “sposare” la causa giallorossa: “Come to Roma, Renato”, “Come with us”, “Ti aspettiamo alla Roma“. Addirittura c’è chi ha chiesto ad Abraham di convincere Sanches ad approdare nella Capitale, configurando l’eventuale scenario come “assolutamente incredibile“. Insomma, si è levato immediatamente un plebiscito a favore di un acquisto della mezzala, che però in questo momento sembra essere più orientata ad accettare la proposta del Milan, che con il Lille sta discutendo anche di Botman. Alcuni tifosi rossoneri non hanno preso bene il commento postato da Renato sui social, “gelati” all’idea che il calciatore possa indossare la maglia giallorossa. Staremo a vedere ciò che succederà.