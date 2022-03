Calciomercato Roma, effetto domino pazzesco e Juve KO | Via libera totale

Calciomercato Roma, fari puntati sul possibile colpo in mediana: l’effetto domino che favorisce Pinto. Ecco i dettagli.

La vittoria contro l’Atalanta ha rilanciato le speranze Champions della Roma, con i giallorossi che hanno agganciato momentaneamente la “Dea” che, però, ha ancora una partita da recuperare. Finalmente compatta, corta ed aggressiva, la compagine di Mourinho è riuscita ad imbrigliare le trame di gioco avversarie, grazie ad uno spirito di sacrificio abbinata ad una qualità che raramente si erano visti con costanza nell’arco dei 90 minuti.

La mediana ha offerto risposte incoraggianti: lo stesso Bryan Cristante, dopo un inizio un pò appannato, ha alzato il livello delle sue giocate, provando un paio di verticalizzazioni piuttosto interessanti. Non è un mistero, però, che lo Special One, nell’ottica di una ricostruzione graduale della rosa, abbia individuato nel zona di pertinenza dell’ex Atalanta un reparto da migliorare, possibilmente con un innesto di qualità. In quest’ottica, nelle ultime settimane è ritornata a farsi strada la pista che porta a Granit Xhaka, che non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori con la maglia dell’Arsenal e potrebbe decidere di cambiare aria.

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus | Via libera per Xhaka

Stando a quanto riferito da football.london, i “Gunners” avrebbero individuato in Ruben Neves uno dei rinforzi con cui puntellare il reparto; sul lusitano, però, è forte la concorrenza del Barcellona, con i blaugrana che, dal canto loro, sembrano essere sempre più vicini a mettere la freccia per Franck Kessié. Nel caso in cui i catalani dovessero riuscire a piazzare il doppio colpo a centrocampo, a quel punto le chances di una partenza di Frenkie De Jong aumenterebbero esponenzialmente; l’olandese, attenzionato anche dalla Juventus, diventerebbe un obiettivo concreto dell’Arsenal, che sta tastando il terreno per il dopo Xhaka: nella lista dei candidati a prendere l’eredità dell’elvetico figura anche Fabian Ruiz che però, stando a quanto riferito da Raffaele Auriemma, non sarebbe particolarmente stuzzicato all’idea di trasferirsi all’ombra dell’Emirates Stadium.