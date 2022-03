Roma, l’infortunio che preoccupa Mou | Diagnosi e tempi di recupero

La Roma si gode il bel successo ottenuto ieri contro l’Atalanta e pensa ai prossimi impegni. Non senza qualche preoccupazione.

La Roma si risveglia all’indomani del successo sull’Atalanta con 3 punti in più e il sorriso di chi ha trovato la strada giusta. La vittoria di ieri contro la squadra di Gasperini conferma le indicazioni positive date dai giallorossi nell’ultimo periodo e allunga a 7 la striscia di gare utili consecutive in Serie A. Il migliore dei modi per avvicinarsi al match fondamentale di giovedì, quando Mou e i suoi sfideranno il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League.

Una vittoria importantissima, dicevamo. Sia in chiave classifica – con l’aggancio proprio all’Atalanta, che deve però recuperare una partita – che per il morale. D’altra parte fare 6 punti in due partite contro i bergamaschi non è cosa da poco. E non può essere certamente una coincidenza. Insomma, la sfida di ieri regala certezze e consapevolezze importanti, proprio nel momento in cui la stagione si avvia verso la sua fase più calda.

Roma, le ultime da Trigoria | Prima diagnosi dopo l’infortunio

La mano di José Mourinho, quindi, si sta finalmente vedendo. Non che sia mancata nella prima parte della stagione – la partita d’andata proprio contro la Dea rappresentò probabilmente il più potente esempio di Roma mourinhana – ma la squadra che abbiamo di fronte oggi sembra aver raggiunto quella maturità e quella cattiveria agonistiche indispensabili per ambire a traguardi importanti. La stagione è ancora lunga e gli obiettivi tutti da conquistare: se queste sono le premesse, la Roma potrà dire la sua.

Dalla sfida di ieri contro l’Atalanta, però, non arrivano solo buone notizie per Mourinho. Il match è stato agonisticamente impegnativo e, tra squalifiche e problemi fisici, gli strascichi potrebbero ricadere sulle scelte dell’allenatore in vista delle prossime gare. Alle certe squalifiche di Kumbulla e Mkhitaryan in Serie A, si aggiunge il problema fisico rimediato da Nicola Zalewski, costretto al cambio nel secondo tempo. Il giovane laterale, protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime settimane, ha subito una distorsione alla caviglia sinistra e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Un problema che non ci voleva, in un momento della stagione così fitto di impegni importanti.