Roma, settimana decisiva | La decisione a sorpresa di Mourinho

La stagione della Roma entra nella fase più calda. Tra Conference League e Campionato, i prossimi impegni saranno decisivi.

La Roma si gode oggi una giornata di riposo all’indomani del successo ottenuto contro l’Atalanta. La vittoria di ieri, che proietta i giallorossi a 47 punti insieme proprio alla Dea, anche se con una partita in più, rilancia prepotentemente le ambizioni della squadra di Mourinho per la corsa ai piazzamenti che valgono l’Europa. La striscia di 7 risultati utili consecutivi dà fiducia e consapevolezza alla squadra, apparsa nelle ultime uscite finalmente compatta e concentrata.

E così mentre la stagione entra nel rettilineo finale, e decisivo, i giallorossi sembrano aver raggiunto un livello di forma e di organizzazione mai visti fin qui. Il lavoro di José Mourinho comincia a mostrare i suoi frutti e gli obiettivi stagionali rimangono ampiamente alla portata della squadra. Dalla corsa a un piazzamento che migliori il settimo posto dello scorso anno alle ambizioni giallorosse in Conference League, la Roma rimane padrona del proprio destino.

Roma, adesso si fa sul serio | La scelta di Mou

Il match di ieri pomeriggio contro la squadra di Gasperini segnava l’inizio di una fase cruciale nella stagione giallorossa. Il successo sui nerazzurri ha rappresentato quindi il miglior approccio possibile a questo delicatissimo periodo, che vedrà Mourinho e i suoi alle prese con una serie di appuntamenti fondamentali. Mercoledì la Roma partirà la trasferta in Olanda, dove giovedì alle 18:45 sfiderà il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Poi, una settimana di fuoco con Udinese, ancora Vitesse e Lazio da affrontare in sequenza.

Di fronte a un periodo tanto ricco di impegni importanti, José Mourinho e la società hanno quindi preso la decisione di risparmiare alla squadra un viaggio. E così, come sottolinea oggi Il Tempo, al termine della sfida di Conference la Roma non farà ritorno in Italia. I giallorossi si tratterranno in Olanda e si alleneranno lì fino al trasferimento di sabato, quando la squadra raggiungerà Udine, dove domenica alle 18 sfiderà i bianconeri di Cioffi. Solo dopo questo match la Roma farà ritorno nella Capitale, dove si prepareranno le due decisive sfide contro Vitesse e Lazio.